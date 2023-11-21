"Мʼясо на забій": ЗС РФ перекидають техніку та особовий склад в напрямку Запоріжжя (фото)

У центрі Маріуполя було зафіксоване переміщення п'яти російських військових автомобілів, у трьох з яких були люди не у військовій формі, розповів радник мера.

Збройні сили Російської Федерації продовжують перекидати військові колони в напрямку Запоріжжя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Продовжено перекидання військових колон до 10 одиниць в напрямку Запоріжжя. Тенденція без змін та значних відмінностей за попередні дні", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що ворог продовжує проводити системні зачистки узбережжя. Також подібні зачистки проводяться по території Бердянського району та зміщуються у бік міста Приазовське.

Вранці 21 листопада в районі перехрестя Металургів/Шевченко в напрямку центра Маріуполя було зафіксовані п'ять російських військових автомобілів, у трьох з яких були люди не у військовій формі.

Військова техніка РФ у Маріуполі Військова техніка РФ у Маріуполі

"За ними машина з позначкою ВП, військова поліція. В ній вже озброєні до зубів к*цапи. І замикало це все невеличка цистерна з паливом", — наголосив радник мера міста.

Петро Андрющенко вважає, що це можуть бути дезертири або "нові невідомо звідки наловлені "контрактники".

"Одним словом — мʼясо на забій", — додав він.

Нагадаємо, вночі 18 листопада було зафіксоване перекидання російськими військовими техніки через Маріуполь в напрямку Бердянська. За словами радника мера Петра Андрющенка, ворог перекидав понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою.

17 листопада в районі Маріуполя була зафіксована активність ЗС РФ. Зокрема, за добу ворог перекинув паливозаправники в напрямку Нікольського на Вугледарському напрямку. Також у бік Бердянська зафіксували переміщення ще одного комплексу.