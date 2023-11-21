"Є загадкова деталь": в окупованому Мелітополі отруїли офіцерів ФСБ, — соцмережі

Російські окупанти замовили ресторанну їжу, а після смакування вишуканими стравами відчули себе зле і потрапили до лікарні з отруєнням.

У окупованому Мелітополі в Запорізькій області отруїли офіцерів ФСБ. Троє з них померли, ще один перебуває в реанімації. Про це повідомляють в російському телеграм-каналі "Кремлевская табакерка".

За даними пабліку, отруєння сталося наприкінці минулого тижня. Офіцери замовили їжу та алкоголь додому в одному із ресторанів міста. Незабаром після спільної вечері їм стало зле, і усі вони були госпіталізовані.

"Троє постраждалих померли у лікарні, четвертий зараз у реанімації", — пише "Табакерка".

Зазначається, що для отруєння росіян використувувалася щуряча отрута.

У ресторані, звідки доставили їжу та алкоголь, було проведено обшуки, жодних слідів отрути не знайдено. При цьому кур'єр, який нібито доставляв страви та спиртне, безвісти зник.

Зазначається, що в отруєнні ФСБвців є одна "загадкова деталь" — двоє з трьох загиблих минулого тижня розпочали розслідування справи про могилу моряків Чорноморського флоту, яку нещодавно знайшли в Мелітополі.

На момент публікації матеріалу мер Мелітополя Іван Федоров не коментував інформацію про отруєння співробітників ФСБ в окупованому місті.

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Ранше повідомлялося, що у Криму за загадкових обставин загинули 19 військових ЗС РФ. ДРГ нібито пробралася в казарму, де спали бійці, та пустила туди небезпечний газ.