Чехія хоче, щоб дипломати РФ отримували візи і дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони.

Чехія поскаржилася, що потенційні російські шпигуни уникають перевірок у Шенгенській зоні, де немає прикордонних перевірок, через це країни-члени ЄС обговорюють, чи варто обмежувати поїздки російських дипломатів. Про це пише видання Financial Times.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України ряд країн ЄС вислали російських дипломатів, підозрюючи їх у шпигунстві. Втім, країни Євросоюзу все ще видають візи дипломатам РФ, тим самим надаючи їм доступ до Шенгенської зони і право безперешкодно пересуватися по 24 з 27 країнах-членах ЄС, а також Швейцарією, Норвегією та Ісландією.

Минулого тижня Прага запропонувала в межах переговорів про 12-й пакет санкцій ЄС проти Москви обмежити пересування російських дипломатів країнами ЄС. Пакет ще мають затвердити країни-члени.

Так, минулого року Прага вислала понад 70 росіян через війну РФ проти України та ймовірну причетність Росії до нападу на склад боєприпасів на території Чехії у 2014 році, внаслідок якого загинули двоє людей.

Тепер Чехія хоче, щоб дипломати РФ отримували візи і дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони.

Чехія також хоче, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, оскільки їх важче підробити.

Прага порушила питання щодо посадовців, які отримують австрійські візи для роботи в установах ООН у Відні, а потім можуть подорожувати до Чехії чи інших країн.

"На чеську територію прибувають агенти (російської військової розвідки) ГРУ та інших служб. У Шенгенській зоні дуже складно це контролювати", – сказав один з дипломатів ЄС.

Поки що пропозиції Чехії перебувають на стадії обгоорення.

Нагадаємо, що місія РФ в ООН — це розвідники і шпигуни, які стежать одне за одним і отруюють життя іншим членам Радбезу ООН, заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Раніше повідомлялося, що шпигуни Путіна, вигнані із Заходу, не можуть знайти роботу в РФ. Вони підписали президенту країни Володимиру Путіну колективний лист із проханням допомогти в їхньому скрутному становищі.