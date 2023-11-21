Влаштували розвідрейд зі штурмом: 3 ОШБр атакувала російський спецназ під Бахмутом (відео)

Українські військові атакували позиції 72-ї ОМСБр та 10-ї бригади спецназу ГШ РФ. У результаті було знищено всі спостережні пункти ворога на підходах до Андріївки та ліквідовано російських спостерігачів, розповіли в 3-й ОШБр.

Розвідка Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показала, як атакувала російський спецназ в районі Андріївки під Бахмутом Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"Це кадри зі спеціального розвідрейду зі штурмом в районі Андріївки", — йдеться у повідомленні.

Бійці розповіли, що вночі розвідники атакували позиції 72-ї ОМСБр та 10-ї бригади спецназу ГШ РФ. Українські військові змогли знищити російських спостерігачів в окопах та бліндажах. Розвідники заволоділи радіостанціями, озброєнням. Крім цього, було знищено всі спостережні пункти ворога на підходах до селища. Ще кількома скидами з безпілотного літального апарату було вбито трьох російських військових в Андріївці.

У результаті чого бригадна розвідка 3-ї ОШБр забезпечила плацдарм для подальшого штурму окупованого села під Бахмутом.

В опублікованому ролику розвідники показали, як військовий підійшов до позицій окупанта в районі Авдіївки. Після чого українець кинув гранату у ворожий окоп, в результаті чого стався потужний вибух.

Нагадаємо, 18 листопада командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що бійцям вдалося знищити російський танк Т-72Б3 на Бахмутському напрямку. З його слів, було уражено танк вартістю 3,5 мільйони доларів.

15 листопада стало відомо, що підрозділ ударних БПЛА Lumiere 3-ї ОШБр знищив бойову машину російських військових у районі Бахмута. Бійці застосували ударні дрони для атаки по техніці окупантів.