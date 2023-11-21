Путін пам'ятає Афганістан: загальну мобілізацію в РФ оголосять після виборів 2024, — ЗМІ

За даними журналістів, є побоювання, що щойно очільника Кремля оголосять переможцем на виборах і він офіційно очолить країну до 2030 року, то отримає свободу дій для мобілізації населення.

Російський президент Володимир Путін нарощує оберти російської військової машини в Україні та може оголосити загальну мобілізацію в РФ після виборів 2024 року. Про це пише The Daily Mail.

Повідомляється, що десятки тисяч матерів і дружин підписали петицію з вимогою повернути додому насильно мобілізованих росіян. Тепер же лунають побоювання, що щойно очільник Кремля офіційно буде оголошений переможцем на виборах і офіційно очолить країну до 2030 року, то отримає свободу дій для загальної мобілізації російського населення.

Автори публікації посилаються на слова секретаря РНБО України Олексія Данілова, який у понеділок, 20 листопада, на міжнародному безпековому форумі в канадському Галіфаксі заявив, що Росія слідує своїй меті зі знищення України як країни.

За його словами, російська економіка переходить на воєнні рейки, а загальна мобілізація може початися після виборів 2024 року. Він зазначив, що Росія "виявилася стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалося".

У розпорядженні України та союзників є 3-4 місяці на відповідну підготовку, а вибори 17 березня мають стати потенційною "віхою" для Кремля.

Протести в РФ проти мобілізації

71-річний Путін, який отримав президентський пост 31 грудня 1999 року, вже перебуває при владі довше, ніж будь-який інший російський керівник із часів Сталіна.

За даними обізнаних осіб, про яких згадують журналісти, після заколоту ПВК "Вагнер" минулого літа він сподівається зміцнити свою владу й брати участь у майбутніх виборах. Але, попри правління залізною рукою, зростає і внутрішній тиск.

Повідомляють, що президент РФ занепокоєний тим, що росте кількість протестів із боку дружин і матерів насильно мобілізованих чоловіків, і це може зашкодити його запланованій кампанії з переобрання.

Журналісти зазначають, що Путін усвідомлює, що повстання, яке очолили солдатські матері, зрештою сприяло виведенню радянських військ із Афганістану 1979 року та прискорило розпад СРСР.

Нагадаємо, що в Новосибірську дружини мобілізованих вимагали повернути чоловіків, місцеві чиновники, зі свого боку, провели з ними роз'яснювальну роботу.

Також повідомлялося, що в ISW проаналізували запрошення Путіна до Чечні. На думку аналітиків, Рамзан Кадиров поставив голову Кремля в незручне становище.