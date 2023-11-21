Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від частково заповненої повістки

Українське законодавство не передбачає, що всі поля повістки мають бути заповненими заздалегідь. Деякі дані можуть бути наперед внесені до бланка для пришвидшення процедури, розповіли в ТЦК.

Речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін заявив, що військовозобов'язані не можуть відмовитися від повістки через частково заповнений бланк. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Майор розвіяв міф про те, що військовозобов'язаний може відмовитись від повістки у тому разі, якщо бланк документа був заповнений частково. Істомін зазначив, що ніде не зазначено, що всі поля повістки потрібно заповнювати від руки на місці, або весь бланк має бути надрукованим. Деякі дані можуть бути наперед внесені до бланка повістки для пришвидшення процедури. Наприклад, назва ТЦК та СП чи відділу, з якого здійснюється сповіщення, адреса, куди викликається особа для уточнення військово-облікових даних.

Те ж саме стосується посади, військового звання та прізвища керівника ТЦК, номеру та дати його розпорядження. Зі слів Істоміна, повістку вручає особа, призначена наказом начальника ТЦК, тоді як сам керівник не ходить з печаткою в кишені, аби вручати повістки.

Як приклад речник наводить такий сценарій. Автомобіль зупиняється на контрольному пункті, при перевірці документів виявляється, що військовозобов'язаний чоловік мешкає в Полтавській області, проте він не став на військовий облік за новим місцем проживання, тобто в ТЦК та СП про нього немає жодної інформації. Тому наперед не можна було виписати повістку, і тому це роблять на місці зупинки.

"При цьому всі дані до неї вносять від руки в присутності громадянина. І вся черга машин чекає завершення цього процесу. А потім ще треба викликати начальника ТЦК, який приїде і поставить свій підпис і печатку? Так це уявляється?" — зазначив речник ТЦК.

Чи можна відмовитися від повістки, якщо деякі дані до неї внесли у відсутності військовозобов'язаного

Таке ухилення від повістки майор назвав абсурдним, адже існує адресне оповіщення військовозобов’язаних. Тобто в ТЦК є інформація про людину, яка знаходиться на обліку, включно з адресою. Усі дані вносяться до повістки в приміщенні ТЦК, і потім його представник їде за вказаною адресою, щоб сповістити особу письмово про необхідність з’явитися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, в грудні деякі українці отримуватимуть повістку. Зокрема, це стосується військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років.

Раніше повідомлялося, що для того, аби звільнитися з військової служби під час воєнного стану, потрібно подати відповідний рапорт командиру військової частини. У ньому потрібно вказати підстави для звільнення та додати всі необхідні документи, які підтверджують їх.