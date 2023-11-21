У Мелітополі страви української кухні відправили на той світ кількох росіян, — мер

Окупанти вирішили пригоститися місцевою кухнею та замовили їжу додому. Після частування троє з них померли.

В окупованому Мелітополі Запорізької області українське підпілля нейтралізувало кількох російських загарбників. Їх нагодували щурячою отрутою. Про це в ефірі телемарафону 21 листопада розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, мелітопольським партизанам вдалося дізнатися, що росіяни замовили в одному з місцевих кафе їжу й алкоголь. Усе це приправили щурячою отрутою і доправили замовлення за адресою.

"Є чергова партія ліквідованих ворогів, про що навіть пишуть ворожі телеграм-канали. Замовили їжу в одному з місцевих кафе, і після того, як змогли її скуштувати, всі отруїлися. Частина з них загинула й точно не зможе воювати проти нашої держави", — зазначив Федоров.

У російських телеграм-каналах повідомляють, що жертвами української кухні стали працівники ФСБ. Троє з них відправилися до прабатьків, один перебуває в реанімації.

Зараз окупанти намагаються знайти кур'єра, який доправив росіянам замовлення.

Нагадаємо, що в районі Авдіївки на Донеччині за кілька днів таємниче зникли три групи розвідників ЗС РФ. Зв'язок із групою було втрачено через пів години після її виходу, а дрон, який стежив за окупантами, збили.

Раніше повідомляли, що український кабан "уполював" російську ДРГ на кордоні з Білоруссю. Загинув російський розвідник.