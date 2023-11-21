"Безпечних місць немає": в Україні загинуло понад 10 тисяч мирного населення, — ООН

За словами глави ММПЛУ Даніель Белль, конфлікт в Україні спричинить втрати людських життів, масштаби яких немислимі.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 р. зафіксовано щонайменше 10 000 випадків загибелі цивільних осіб. Понад 560 із них — діти. Ще понад 18,5 тисячі цивільних осіб отримали поранення. Про це у вівторок, 21 листопада, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Десять тисяч загиблих цивільних осіб — це похмура віха для України. Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць і загрожує перетворитися на довготривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких є немислимими", — зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Моніторингова місія заявила, що цифра в 10 000 жертв відображає тільки випадки загибелі цивільних осіб, верифіковані шляхом застосування її власної методології. За словами Белль, справжня цифра може бути значно вищою, тому що в умовах активних бойових дій перевірка такої інформації є складною та займає багато часу.

За період із серпня по жовтень 2023 року більша частина (86%) підтверджених випадків загибелі та поранень серед цивільного населення зафіксована на території, підконтрольній уряду України.

У більшості випадків причиною загибелі цивільного населення стало застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, зокрема:

артилерійських снарядів;

касетних боєприпасів;

ракет;

баражувальних боєприпасів.

Дані про втрати серед цивільних осіб в Україні відображають непропорційні втрати серед людей похилого віку, які часто не мають змоги переїхати в безпечніші місця.

Згідно з даними ММПЛУ, майже половина випадків, у яких загинуло або було поранено цивільне населення, трапляється далеко від лінії фронту. Причина цього — застосування російською армією далекобійних ракет і баражувальних боєприпасів, які вражають цілі в населених пунктах по всій країні.

"Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць", — зазначила голова ММПЛУ.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, російська армія обстріляла лікарню і шахту в Донецькій області. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Донецька ОДА уточнює, що ще одна людина загинула внаслідок ракетного удару по медичному закладу.

Раніше Фокус писав, що під Запоріжжям від ворожого удару загинуло безліч бійців ЗСУ. За словами військового "Каспера", бійців ЗСУ зібрали для нагородження. Росіяни побачили скупчення українців і завдали удару.