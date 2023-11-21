"Тривають рятувальні роботи": в ДСНС назвали кількість постраждалих внаслідок удару по Селидовому (відео)

Фахівці та відповідна інженерна техніка працюють на місці влучання ворожої ракети в міську лікарню.

Семеро осіб травмовано та одна людина загинула внаслідок нічних ворожих обстрілів міста Селидове та села Михайлівка. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. Фахівці та відповідна інженерна техніка працюють на місці влучання ворожої ракети в міську лікарню.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Подробиці у відомстві пообіцяли оголосити згодом. Час завершення аварійно-рятувальних робіт невідомий.

Обстріл лікарні та шахти на Донеччині 21 листопада

Ворожі удари зруйнували міську лікарню в Селидовому. Семеро осіб отримали різні травми.

З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Донецька ОВА уточнює, що ще одна людина загинула внаслідок ракетного удару по медичному закладу.

Загарбники завдали ракетних ударів по шахті у селі Михайлівка. З-під завалів пошкодженої будівлі рятувальники вилучили тіло загиблої особи. Аварійно-рятувальні роботи на місці завершено.

Нагадаємо, у місті Селидове Донецької області рятувальники витягли з-під запалів тіла трьох людей, які загинули внаслідок ракетної атаки РФ, що відбулася в середу, 15 листопада. За інформацією рятувальників, унаслідок прильоту російської ракети загинули щонайменше троє людей. Під завалами багатоповерхового будинку могли перебувати ще двоє громадян. Також російські загарбники зруйнували приватний житловий будинок, частково — 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних і сім багатоквартирних будинків.