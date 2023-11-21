Обстріл лікарні та шахти на Донеччині: в ДСНС повідомили про кількість жертв (фото, відео)

З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Донецька ОВА уточнює, що ще одна людина загинула внаслідок ракетного удару по медичному закладу.

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В населених пунктах Покровського району, які напередодні обстріляли російські війська, продовжується пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє ДСНС України.

Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних і нищити цивільну інфраструктуру — цього разу удар прийшовся по лікарні у Селидовому та по шахті у передмісті.

Руйнування міської лікарні в Селидовому Фото: в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації

Наслідки обстрілу Селидового та Михайлівки

Ворожі удари зруйнували міську лікарню в Селидовому. Там 7 осіб травмовано. Аварійно-рятувальні роботи поки тривають.

Аварійно-рятувальні роботи в Селидовому

Також окупанти завдали ракетних ударів по шахті у селі Михайлівка. З-під завалів пошкодженої будівлі рятувальники вилучили тіло загиблої особи. Аварійно-рятувальні роботи на місці завершено.

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В.о. Донецької ОВА Ігор Мороз попередньо повідомляв про двох загиблих — один чоловік загинув на підприємстві, ще одна людина дістала смертельні поранення під час обстрілу лікарні.

Внаслідок удару у шахті пошкоджено 7 будівель, 14 легкових автомобілів і 5 автобусів. У лікарні частково зруйновані поліклініка, інфекційне і приймальне відділення.

Нагадаємо, 3 листопада росіяни завдали ракетного удару по прифронтовому селі Запорізької області, де нагороджували бійців 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Спливли нові подробиці трагедії. Журналісти розповіли, що за деякими даними, відбувся не один, а два ракетних удари через 10 хвилин після початку церемонії нагородження.