Обстріл лікарні та шахти на Донеччині: в ДСНС повідомили про кількість жертв (фото, відео)
З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Донецька ОВА уточнює, що ще одна людина загинула внаслідок ракетного удару по медичному закладу.
В населених пунктах Покровського району, які напередодні обстріляли російські війська, продовжується пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє ДСНС України.
Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних і нищити цивільну інфраструктуру — цього разу удар прийшовся по лікарні у Селидовому та по шахті у передмісті.
Наслідки обстрілу Селидового та Михайлівки
Ворожі удари зруйнували міську лікарню в Селидовому. Там 7 осіб травмовано. Аварійно-рятувальні роботи поки тривають.
Також окупанти завдали ракетних ударів по шахті у селі Михайлівка. З-під завалів пошкодженої будівлі рятувальники вилучили тіло загиблої особи. Аварійно-рятувальні роботи на місці завершено.
В.о. Донецької ОВА Ігор Мороз попередньо повідомляв про двох загиблих — один чоловік загинув на підприємстві, ще одна людина дістала смертельні поранення під час обстрілу лікарні.
Внаслідок удару у шахті пошкоджено 7 будівель, 14 легкових автомобілів і 5 автобусів. У лікарні частково зруйновані поліклініка, інфекційне і приймальне відділення.
Нагадаємо, 3 листопада росіяни завдали ракетного удару по прифронтовому селі Запорізької області, де нагороджували бійців 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Спливли нові подробиці трагедії. Журналісти розповіли, що за деякими даними, відбувся не один, а два ракетних удари через 10 хвилин після початку церемонії нагородження.