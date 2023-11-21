Мобілізація в Україні: які новації введуть для військовозобов'язаних, подробиці

У тексті законопроєкту пропонують дозволити військовозобов'язаним на сім днів відлучатись з місця реєстрації і не повідомляти про це ТЦК. Крім того, можуть дозволити переїзд.

Народний депутат пропонує Верховній Раді розглянути законопроєкт, який вносить зміни у Закон України "Про мобілізацію", а також низку інших законів, які стосуються військовозобов'язаних та військовослужбовців. Серед пропозицій — приймати до війська лише тих, хто робить це добровільно та має відповідні "морально-вольові якості". Про деталі нового законопроєкту щодо новацій у сфері мобілізації розповіли на порталі "На пенсії".

На порталі вказали, що ідеться про законопроєкт №10209 від 3 листопада 2023 року. Зазначимо, на порталі Верховної Ради вказано, що ініціатором є народний депутат Георгій Мазурашу з партії "Слуга народу". Новації пропонують внести у наступні закони: "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок та військову службу", "Про основи національного спротиву", "Про правовий режим воєнного стану" та "Про державну службу".

Мобілізація в Україні — які зміну пропонують

Новації, про які ідеться у тексті Мазурашу, зачеплять військовозобов'язаних, військовослужбовців, деякі категорії резервістів та осіб, які отримали відстрочку або бронювання.

У законопроєкті пропонується внеси такі зміни:

військовозобов'язані у запасі, якщо вони не мобілізовані, можуть залучатись до робіт "оборонного характеру";

військовозобов'язані у запасі, якщо вони не мобілізовані і не працюють, можуть залучатись на "відновлення інфраструктури";

ТЦК будуть мобілізувати громадян, які мають відповідні "морально-вольові риси" і підписали письмову згоду про те, що ідуть до війська;

військовозобов'язані можуть змінювати місце проживання, при цьому мають три дні, щоб повідомити про це ТЦК;

військовозобов'язані та призовники можуть виїздити з регіону проживання на термін до семи днів і не попереджати про це ТЦК.

під час війни військовослужбовці будуть перебувати на службі протягом п'яти років. Якщо ж матимуть бажання і здоров'я, то можуть служити і довше.

Крім того, є певні зміни, які можуть допомогти працевлаштуванню військовослужбовців, свідчить текст документа. Зокрема, на ст. 5-6 вказано, що військовослужбовця можуть без конкурсу взяти на державну службу за двох умов — якщо він брав участь у боях та має кваліфікацію, яка відповідає посаді.

Мобілізація правоохоронців — що нового

Зазначимо, раніше Фокус розглядав ще деякі новації, які запропонував Мазурашу. Зокрема, кілька пунктів стосуються громадян, які мають відстрочку або бронювання, і при цьому мають дозвіл та досвід використання вогнепальної зброї. Такого роду громадяни — це правоохоронці зі структур поліції, СБУ, прокуратури, пояснив автор законопроєкту.

Згідно з новими ідеями нардепа, правоохоронців (чинних та пенсійного віку) можуть мобілізувати на термін до пів року. Крім того, вносять дозвіл залучати до лав Сил оборони 30% складу відповідних правоохоронних органів.

Нагадуємо, у Львівській області прийняли рішення дещо розширити повноваження Теркомісій з комплектування. Зокрема, їм відтепер дозволено самостійно, без поліції, перевіряти у людей документи. Тим часом деякі військові зазначили, що до лав ЗСУ варто було б мобілізувати 18-річних громадян: Фокус з'ясував, наскільки ця пропозиція реальна для втілення.