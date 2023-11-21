Тільки до Європи: понад 600 тисяч українців призовного віку виїхали з країни

На думку європейських ЗМІ, реальна кількість українців призовного віку, які виїхали, може бути в рази більшою, однак, за словами парламентаріїв, це не критично для оборони країни.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни виїхали понад 600 тисяч чоловіків призовного віку, при цьому частині з них виїзд за кордон законодавчо заборонений. Про це пише австрійське видання Exxpress.

За даними Євростату, повідомляє видання, ці чоловіки, легально чи нелегально, перетнули державний кордон і осіли у 27 країнах ЄС, Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії.

Крім того, за інформацією Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, на яке посилається Exxpress, від початку війни до ФРН приїхали рівно 221 572 українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, водночас 189 484 чоловіки все ще перебувають там сьогодні.

"Це офіційно зареєстровані. За оцінками міністерства, ще 100 тисяч осіб не зареєструвалися і тому перебувають у країні нелегально", — уточнює видання.

Схожа ситуація і в Австрії, пише Exxpress: у цю країну приїхали щонайменше 14 тисяч українських чоловіків.

При цьому реальна кількість чоловіків призовного віку, які виїхали, може бути в рази більшою.

"Для України втрата придатних до військової служби чоловіків на другий рік війни є серйозною проблемою. Ракети, танки, боєприпаси та інше військове обладнання можна замінити — за умови, що західні союзники його поставлять. Солдати цього не роблять, або, скоріше, їм стає дедалі важче. Російське вторгнення спровокувало масовий вихід, зокрема всередині України, але особливо за кордон", — констатує видання.

Хто може офіційно виїхати за кордон

За інформацією від Державної прикордонної служби України, офіційно виїхати з України можуть чоловіки призовного віку, які належать до однієї з таких категорій:

особа з інвалідністю;

особа, знята з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

особа, визнана в установленому порядку особою з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців (з подальшим проходженням ВЛК);

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

Крім того, дозволено виїзд за кордон чоловікам, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю I або II групи, їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною або дітьми. Цією схемою часто користуються організатори виїздів для ухилянтів.

Нагадаємо, що 18 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив: військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон за допомогою фіктивних довідок, матимуть юридичні проблеми після повернення в Україну.

Раніше представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що масової екстрадиції "ухилянтів" в Україну не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі порушення кримінальних справ.