Експосол США в Україні назвав мету візиту голови Пентагону до Києва (відео)

Пентагон, на думку Джона Гербста, може оцінювати ситуацію, спостерігати, чи здатна Україна хоча б певний час впоратися без американської підтримки.

Візит керівника Пентагону Ллойда Остіна може свідчити про те, що він мав намір переконатися, наскільки Україна може впоратися без нових постачань зброї зі США. Джон Гербст, колишній посол США в Україні, в ефірі Новини.LIVE висловив свою думку.

Наразі важливий момент щодо постачання американської допомоги Україні. Візит Ллойда Остіна засвідчує підтримку нашій державі, але й і інші аспекти. На думку Гербста, Пентагон може оцінювати ситуацію, спостерігати, чи здатна Україна хоча б певний час впоратися без американської підтримки.

Він нагадав, що американські політики нині обговорюють ймовірність ухвалення нового закону з величезною допомогою США для України. Терміни його можливого ухвалення невідомі.

"Я не знаю точно, коли ми його побачимо", – пояснив він.

Джон Гербст звернув увагу на заяву нового спікера Палати представників, який запевнив, що США не може забути про Україну, оскільки американські інтереси вимагають продовження допомоги для України. З його слів, деякі республіканці готові перешкоджати ухваленню цих законів як для України, так й для Ізраїлю.

"У Джонсона в Палаті представників є невелика банда республіканців, які не розбираються в американських інтересах, і вони перешкоджають цій допомозі", — застерігає експосол США в Україні.

Візит голови Пентагону до Києва

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 20 листопада, прибув у Київ із візитом і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Українські експерти вважають, що Ллойд Остін приїхав в Україну напередодні засідання "Рамштайн", щоб відобразити рівень відносин між Україною та США, й чекати поганих новин не варто. Візит підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами України.

Нагадаємо, 21 листопада Зеленський заявив, що без допомоги Заходу Україна програє у війні. Президент назвав дві країни, які можуть зупинити наступ російських військ.