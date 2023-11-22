Зберігають боєприпаси: "Атеш" знайшов військову базу росіян у Тольятті (фото)

Партизани довідалися, що територія військового обʼєкта РФ обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту.

Українське підпілля провело нічну розвідку на військовій базі Російської Федерації у місті Тольятті Самарської області. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти активно працюють в Тольятті і передають інформацію про місця дислокації ЗС РФ і військові бази", — йдеться у повідомленні.

За інформацією партизанів, цього разу їхні агенти здійснили вилазку на військовий об'єкт у Куніївському лісі.

Підпільники зазначають, що територія військової бази обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту.

Крім того, в русі додали, що об'єкт має власну систему подачі води та водосховища.

"Згідно з отриманою інформацією там зберігаються різні типи боєприпасів", — кажуть в "Атеш"

Також українське підпілля поділилося координатами цього місця: 53.480366, 49.409837

Всю отриману інформацію оперативно передали у "необхідні руки".

Нагадаємо, 20 листопада українське підпілля розвідало військові логістичні об'єкти в Ростові-на-Дону (Російська Федерація). Партизани розповіли, що ці російські об'єкти організовують логістичні маршрути й постачають паливо всьому південному регіону Росії та війську на тимчасово окупованих територіях України.

Також 18 листопада стало відомо про те, що українські партизани проникли в одну з частин Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Під час вилазки вдалося зробити розвідку й дізнатися кількість військової техніки і особового складу ворога.

17 листопада в "Атеші" повідомили, що підпілля пробралося на територію однієї з частин Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Партизанам вдалося пробратися на територію військової частини в той час, коли чергова зміна спала в неналежний час.