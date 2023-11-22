Підводний флот іде на дно: які проблеми зі створення субмарин переслідують Польщу, — експерти

На думку польських аналітиків, програма модернізації підводного флоту країни залишилася поки що тільки "на папері". Проблема в тому, що вищі посадові особи держави досі не знають, які завдання і цілі стоять перед підводним компонентом ВМС.

Старі підводні човни ВМС Польщі стали музейними експонатами, а в строю залишився самотній "Orzeł". На цьому тлі з'явилася програма розвитку підводного флоту Orka, проте з її реалізацією виникли проблеми, оскільки на горизонті з'явилися південнокорейські кораблі. Про непросту ситуацію зі створенням підводних човнів у Польщі розповіли 22 листопада оглядачі Rzeczpospolita.

Автори матеріалу пишуть, що цього року під час виставки MSPO в Кельце на хвилі передвиборчих обіцянок політиками знову були зроблені заяви про закупівлю підводних човнів нового покоління, але в них уже ніхто не вірив. Після багаторічного замовчування питання про підводне озброєння на ній було оголошено, що буде придбано не три, а лише два кораблі, як планувалося в початковому варіанті програми Orka.

"Навіть моряки, присутні на MSPO в Кельце, сумнівалися в реальності відродження Orka. На їхню думку, програму було скасовано, оскільки на горизонті з'явилися південнокорейські кораблі та можливість чергового кредиту в Сеулі", — йдеться в публікації.

Оглядачі нагадали, що ще 2002 року Польща отримала від норвежців майже судна типу "Коббен" 1960-х років німецького виробництва, які мали за плечима щонайменше три десятиліття служби. Тепер же в строю залишилася тільки субмарина "Orzeł" і збереження бойового потенціалу польських ВМС опинилося під великим питанням.

Програма на папері

Після того, як було озвучено програму модернізації польського підводного флоту вартістю 10 млрд злотих, з'явилася надія, що польські субмарини будуть оснащені сучасними технологічними рішеннями та озброєнням, у вигляді крилатих ракет великої дальності.

"Ще десять років тому тодішній прем'єр-міністр Дональд Туск ратував за те, що ми побудуємо справжні військово-морські "польські ікла". Усі ці плани знайшли своє підтвердження в стратегічних документах нинішньої урядової коаліції… але так і лишилися тільки на папері", — зазначили оглядачі.

Водночас Варшава розглядала кілька варіантів виходу із ситуації. Наприклад, тільки за останнє десятиліття в потенційній конкурентній боротьбі за польський ринок брали участь щонайменше три найбільші на континенті виробники класичних підводних човнів — французька Naval Group, німецька ThyssenKrupp Marine Systems і шведська Saab.

Однак на сьогодні плани міністра оборони Маріуша Блащака щодо реалізації Orka відсуваються на невизначене майбутнє. Військовий експерт порталу Defence24 Максиміліан Дура зазначає, що вищі посадові особи держави досі не знають, якими будуть роль, завдання і, відповідно, цілі підводного компонента ВМС Польщі. Про це свідчить той факт, що сама концепція програми Orka за останні роки змінювалася щонайменше чотири рази, наголосив аналітик.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 17 липня поточного року повідомив, що Польща починає перші кроки для закупівлі субмарин нового типу для свого флоту і реалізує запуск програми Orka. За його словами, реалізація ініціативи, яка є однією з найважливіших програм модернізації Війська Польського, вже почалася.