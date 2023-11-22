Три дрони ЗСУ на кожного росіянина: ЗС РФ не взаємодіють на лівому березі Дніпра, — ISW

За даними аналітиків, штаб російського командування на Херсонському напрямку складає невдалі плани: інформація неточна і надходить несвоєчасно.

Російський військовослужбовець із 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, що перебуває в районі Кринок на лівому березі Херсонської області, в опублікованому 21 листопада відеозверненні заявив, що російське командування змушує особовий склад, який все ще відновлюється після поранень, іти в атаку. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 жовтня.

За його словами, в районі Кринок на кожного російського солдата припадає три українські безпілотники.

У листі, нібито опублікованому від імені російського солдата, що діє біля Кринок, стверджується, що російським силам у цьому ж районі бойових дій не вистачає розвідувальних дронів — звідси повільне пересування і ризик українських атак.

Карта "DeepState" | Підконтрольні території в Херсонській області

Імовірний російський солдат заявив, що ЗС РФ у районі Кринок не вистачає і вогневої підтримки: артилерійським і мінометним підрозділам доводилося швидко змінювати позиції після "кількох пострілів", щоб не потрапити під контрбатарейний вогонь.

За словами військовослужбовця РФ, його підрозділ практично не взаємодіє з іншими російськими підрозділами, які діють неподалік.

Штаб російського командування на Херсонському напрямку складає невдалі плани: інформація неточна і надходить несвоєчасно.

Карта ISW | Підконтрольні території в Херсонській і Миколаївській областях

Повідомляється також, що російське командування на Херсонському напрямку не змогло вжити необхідних змін, що й призвело до більшої активності українських військ.

Російський військкор, який опублікував цей лист, заявив, що деякі російські інформаційні ресурси марно намагаються спрямувати критику російських операцій на адресу командувача угруповання військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплинського, який командує також Повітряно-десантними військами.

Нагадаємо, що Кремль робить спроби заспокоїти росіян через успіхи ЗСУ в Херсонській області.

Також повідомлялося, що ЗСУ продовжують наступальні операції, попри складні погодні умови.