Кремль намагається заспокоїти росіян через успіхи ЗСУ на Херсонщині, — ISW (мапа)

За словами аналітиків, російські військкори продовжують визнавати присутність українських військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Вони скаржаться, що окупанти не можуть видавити їх звідти.

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У Міноборони Росії намагаються вгамувати істерику росіян через операцію ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 21 листопада йдеться, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії. Під час заходу він заявив, що російські сили перешкоджали всім спробам ЗСУ провести десантні операції на Херсонському напрямку. За його словами, українські війська нібито зазнають колосальних втрат.

За словами аналітиків, заява Шойгу є спробою зменшити занепокоєння деяких російських військкорів через нездатність ЗС РФ відбити атаки українських сил на лівому березі Херсонщини. Однак це навряд чи заспокоїть нарікання, які зростають в інформаційному просторі РФ.

В ISW вважають, що російські військкори продовжують визнавати присутність українських військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Вони скаржаться, що окупанти не можуть видавити їх звідти.

Наприклад, один із військкорів повідомив, що ЗСУ знищили цілу штурмову групу під Кринками. А 17 листопада, як повідомило інсайдерське джерело, було ліквідовано 76 росіян у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр унаслідок українського удару. Росіяни хотіли провести "відволікальний маневр" у Скадовському районі.

У звіті також ідеться, що російські військовослужбовці скаржаться на те, що командири змушують брати участь у штурмах поранених солдатів. Зокрема, у них немає розвідувальних БПЛА та вогневої підтримки з боку артилерії та мінометних підрозділів.

Як розповів один із російських військовослужбовців, його підрозділ практично не взаємодіє з іншими частинами. Штаб командування будує невдалі плани, оскільки отримує неправильну інформацію.

Аналітики зазначили, що військкори РФ не вражалися заявами Шойгу. Водночас українські сили в Херсонській області продовжують рухатися. За відомостями російських джерел, ЗСУ вже увійшли в лісову зону поблизу Кринок.

Бої в Херсонській області Фото: ISW

Нагадаємо, що в мережі показали, як бійці ЗСУ полюють на ворожу техніку під Херсоном. Українським захисникам вдалося вистежити й знищити БТР-82А росіян. За інформацією мера Нової Каховки Володимира Коваленка, у селі Корсунка стоїть багато розбитої російської техніки.