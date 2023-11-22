Перейняли в ІДІЛ: росіяни через великі втрати під Авдіївкою вдаються до нової тактики

Минулого тижня у мережі поширили відео з ворожим танком-камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону Авдіївки. У Генштабі уточнили, що це був тягач МТЛБ, який наїхав на міну. З'явилися побоювання, що росіяни можуть підривати начинені вибухівкою бронемашини на українських позиціях.

Через значні втрати на Авдіївському напрямку російські окупанти можуть спробувати впровадити нову тактику — підривати начинені вибухівкою бронемашини на українських позиціях. Про це повідомили у матеріалі РБК-Україна "Авдіївка поглинає ресурси РФ. Як Україна захищає Схід і де нарощує плацдарм".

Минулого тижня у мережі поширили відео з ворожим танком-камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону Авдіївки. У Генштабі Збройних Сил України уточнили, що це був тягач МТЛБ, який наїхав на міну та підірвався.

Однак, як зазначають у виданні, з'явилися побоювання, що росіяни можуть вдаватися до такої тактики — підривати начинені вибухівкою бронемашини на позиціях українських військових. Проте, ймовірно, відповідна тактика не спрацює через мінні поля.

Тактику перейняли в ІДІЛ та використовували в Сирії

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, цю тактику росіяни перейняли в ІДІЛ. Також її широко використовували в Сирії і не вперше застосовують в Україні.

"Умовний танк начиняють вибухівкою та направляють по прямій. Якщо казати про атаку конкретної позиції, то це реально серйозна зброя. Але в більшості випадків їх знищують на підході або вони самі вибухають на мінах", — уточнив Коваленко.

Ситуація на Авдіївському напрямку: деталі

Нагадаємо, аналітик Олександр Коваленко раніше також висловив думку, що російське командування опинилося у глухому куті у зв'язку з одночасним наступом військ РФ на Авдіївку і оборону на лівому березі Херсонщини. Фахівець зазначив, що окупанти прагнуть якнайшвидше захопити Авдіївку. На його думку, перші ешелони отримали завдання оточити місто ще на початку наступу, який фактично розпочався 10 жовтня.

21 листопада в ЗСУ розповіли про атаки росіян у районі Авдіївки. Окупанти постійно повторюють атаки та лише втрачають особовий склад, але не зупиняють наступів, розповів український офіцер.

Окрім того, офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що ЗС РФ частіше застосовують піхоту, а події в районі Авдіївки нагадують Другу світову війну. Спочатку, за його словами, росіяни проводять артилерійські обстріли. Згодом вони розпочинають атаки окремими підрозділами.

Нагадаємо, аналітик пояснив, чому дрони РФ наблизилися до кордону Польщі вночі 21 листопада. Росіяни почали змінювати траєкторію польоту своїх дронів, щоб ті проходили по місцевості, яка важка для того, щоб по ній переміщувалися мобільні групи українських захисників.