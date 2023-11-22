"Накриваються тілами штурмовиків": ЗС РФ йдуть на хитрощі під Авдіївкою (відео)
Речник командування Олександр Штупун зазначив, що ворожі війська, крім Авдіївки, активно ведуть наступ у районі Мар'їнки та Старомайорського.
Під Авдіївкою в зимових погодних умовах, коли на деревах практично не залишилося листя, і складно маскуватися, російські солдати вдаються до всіляких хитрощів. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у коментарі "Радіо Свобода".
"Ворог у таких умовах вдається до хитрощів, зокрема прикидаються мертвими або накриваються трупами російських штурмовиків, яких ліквідували раніше", — розповів Штупун.
Крім Авдіївки, ворожі війська проявляють активність у районі Мар'їнки, Старомайорського та деяких інших населених пунктів.
За словами представника ЗСУ, після затишшя напередодні, 21 листопада, противник знову активізував штурмові дії, кількість яких зросла на 30%. Скидаються керовані авіабомби, зафіксовано 29 авіаударів, хоча днем раніше не було жодного.
Нагадай, що OSINT-аналітики помітили російський танк на коксохімі в Авдіївці. За словами дослідника з відкритих джерел Clément Molin, через загрозу оточення бійцям ЗСУ, можливо, доведеться піти з деяких ізольованих позицій на сході. Однак також повідомляється, що просуватися в промислову зону росіяни не ризикнуть.
Раніше повідомлялося, що російські дрони завдають важких травм бійцям ЗСУ, але багато хто і на протезах повертається на фронт.