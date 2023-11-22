Скидають КАБи: ЗС РФ збільшили кількість штурмів та авіаударів на Таврійському напрямку

За даними командування, у росіян також збільшилися втрати живій силі та бронетехніці. Лише впродовж минулої доби в операційній зоні "Таврія" ліквідовано 491 особу, ще семеро загарбників здалися в полон.

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Збройні сили Російської Федерації збільшили кількість штурмів та авіаударів на Таврійському напрямку. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35", — сказав Олександр Тарнавський.

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Він зазначив, що на Таврійському напрямку окупанти завдали ракетний та 29 авіаудар, провели 38 бойових зіткнень та здійснили 911 артобстрілів за добу. Тоді як на Авдіївському напрямку українські захисники і захисниці стійко тримають оборону, а на Мелітопольському — триває ведення наступальної операції.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку

Зі слів Тарнавського, збільшилися втрати ЗС РФ у живій силі та бронетехніці. Зокрема, загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 491 особу, сім військових РФ здалися в полон.

Українські військові знищили 21 одиницю військової техніки ворога, а саме:

три танки;

три ББМ;

ПТРК;

шість БПЛА;

чотири автомобілі;

чотири одиниці спецтехніки, зокрема й самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит".

три склади боєприпасів.

Також було пошкоджено 11 одиниць техніки ворога, додав Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, 18 листопада прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" розповіли про ураження екскаватора російських військових на Куп'янському напрямку. Це вдалося зробити за допомогою трофейного FPV-дрона.

17 листопада стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили ворожий автомобіль "Урал-4320" з боєкомплектом до РСЗВ "Град" на Південному напрямку. Військові навели вогонь артилерії та завдали ударів FPV-дронами по цілі.