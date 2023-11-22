"Гірше, ніж минулого року": Україна наближається до зими з крихкою енергосистемою, — NYT

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українська влада виділила понад 10 мільярдів гривень на ремонт енергосистеми, проте швидке повернення до довоєнного рівня неможливе.

Російська Федерація може відновити інтенсивні атаки по енергетичній інфраструктурі України. За даними експертів, цього року енергосистема стала більш крихкою, пише The New York Times 22 листопада.

Співрозмовники видання зазначили, що українські енергетичні об'єкти постраждали під час торішніх обстрілів. При цьому ремонт підстанцій не завершено, а критично важливих альтернативних джерел генерації недостатньо.

У доповіді ООН, опублікованій влітку цього року, йдеться про те, що до кінця квітня загальні генерувальні потужності України впали до половини того рівня, який був до повномасштабної війни.

"Відтоді мало що змінилося. Ми перебуваємо в набагато гіршій ситуації, ніж торік", — сказала колишня депутатка і старша членкиня комітету з енергетики українського парламенту Вікторія Войціцька.

Водночас Україна зміцнила свою протиповітряну оборону. За словами офіційних осіб, навколо критичних енергетичних об'єктів було побудовано захисні укріплення.

"З одного боку, ми більш уразливі. З іншого боку, ми більш підготовлені", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами Галущенка, українська влада виділила понад 10 мільярдів гривень на ремонт енергосистеми. Однак міністр визнав, що менш ніж за рік неможливо повністю відновити енергетичні об'єкти, які будувалися десятиліттями.

Згідно з підрахунками глави енергетичної консалтингової компанії "Метрополія" Віктора Куртєва, у період пікового зимового споживання електроенергії дефіцит в енергосистемі може становити 1,5 гігавата без урахування нових російських атак.

"Якщо енергосистема знову вийде з ладу, цей дефіцит зростатиме, тому малоймовірно, що нам вдасться уникнути віялових відключень цієї зими", — сказав Куртєв.

Нагадаємо, 20 листопада генеральний директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що в Україні вдалося повністю відновити роботу високовольтних мереж, однак наразі надійність енергосистеми є набагато меншою, ніж було рік тому.

Раніше, 14 листопада, міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що російські окупанти не відмовилися від торішньої тактики масованих обстрілів України, але цього разу вирішили дочекатися "прийнятних" для себе умов.