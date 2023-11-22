Битва на лівому березі Херсонщини: в Британії розповіли про масштаб бойових дій (фото)

На лівобережжі Херсонщини українські військові ефективно застосовують малі ударні БПЛА, тоді як окупанти здійснюють велику кількість бойових вильотів, скидаючи боєприпаси за межами радіуса дії української протиповітряної оборони, розповіли в британській розвідці.

На лівому березі Херсонської області біля села Кринки тривають бої. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

"На півдні України тривають бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі Дніпра", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці розповіли, що сухопутні бої характеризуються комбінованим боєм піхоти з артилерійськими перестрілками в лісистій місцевості. Українські військові ефективно застосовують малі ударні безпілотні літальні апарати, тоді як Повітряно-космічні сили Російської Федерації здійснюють велику кількість бойових вильотів для підтримки піхоти на передовій, скидаючи боєприпаси за межами радіуса дії української протиповітряної оборони.

В оборонному відомстві Британії наголосили, що за масштабом бойові дії навколо Кринок є меншими, ніж деякі інші битви, проте ситуація для РФ є незручною.

"Росія відійшла із західного берега річки Дніпро рік тому, майже напевно прагнучи утримати українські сили на захід від річки, зберегти стабільність у цьому секторі та звільнити російські сили в інших місцях", — додали в розвідці.

Нагадаємо, 22 листопада військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що українські військові створили три плацдарми в районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів і в районі Кринок. Він зазначив, що засобами ураження забезпечується вогневий контроль над частиною лівобережжя.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 21 жовтня заявили, що командування РФ змушує своїх військових, які все ще відновлюються після поранень, йти в атаку. В ISW розповіли, що на лівому березі Херсонської області російським військовим не вистачає розвідувальних дронів.