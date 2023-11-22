"Гаряче привітали": у ЗСУ підтвердили удар по морпіхах ЗС РФ у Донецькій області

За даними СтратКому ЗСУ, у момент "прильоту" російські окупанти святкували "День артилериста". Повідомляють про десятки загиблих і сотні поранених.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України підтвердили удар по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти. Про це йдеться в Telegram-каналі відомства.

Повідомляється, що ворогу було успішно завдано вогневої поразки. За даними російської сторони, у момент удару окупанти святкували "День артилериста".

"Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх!" — йдеться в публікації.

Як зазначають у СтратКомі, російські пропагандисти говорять про десятки загиблих і сотні поранених окупантів.

Удар по морпіхах ЗС РФ на Донбасі: що відомо

Нагадаємо, 21 листопада командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБр ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що 19 листопада українські військові помстилися ЗС РФ за ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Пізніше в мережі з'явилися нібито перші кадри після "прильоту" з будинку культури в селі Кумачове Старобешівського району Донецької області. На опублікованому відео можна побачити, що люди у військовій формі зібралися подивитися на концерт.

У РФ визнали удар-відплату по морпіхах ЗС РФ. У мережі з'явилися публікації російських активістів, які обурилися подією. За їхніми словами, по морпіхах було завдано удару ракетою HIMARS.