"Був святковий концерт": росіяни визнали удар-відплату по морпіхах ЗС РФ (фото)

Кілька ракет здолали відстань близько 60 км і влучили по клубу, де зібрали російських військових на святковий концерт, розповіли військкори. Внаслідок влучання будівлю було вщент зруйновано.

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Російські активісти обурюються ударом ЗСУ по святкових урочистостях, у яких брали участь солдати 810 бригади морської піхоти ЗР РФ. Унаслідок влучання ракет HIMARS є загиблі та поранені. Зокрема загинула росіянка, яка приїхала в Україну, щоб розважити російських солдатів. Про деталі йдетьcя в дописі Telegram-каналу "Збройні сили України. Війна з окупантами".

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Удар по 128-й бригаді: ціллю росіян міг бути командир, — ДБР (відео)

Автор допису опублікував скриншот повідомлення з невказаного російського пабліку. В повідомленні розповідають про інцидент, який стався 19 листопада, коли в РФ святкують День ракетних військ і артилерії. Солдатів із 810 бригади ЗС РФ вирішили нагородити й для цього зібрали в клубі неподалік від міста Старобешеве в Донецькій області. Під час нагородження та святкового концерту прилетіли ракети ЗСУ. Внаслідок влучання загинуло близько 25 осіб, поранено — близько сотні. Серед загиблих — російська акторка Поліна Меньших.

Росіянин, який ділиться враженнями щодо подій, коментує ситуацію такими фразами: "Это п*ец. Долбо*м в российской армии непобедим".

Інцидент на Донбасі 19 листопада — коментар Фото: Скриншот

Подія на Донбасі — деталі

Зазначимо, на світлинах із місця влучання по російському підрозділу в далекому тилу видно наскрізь пробиті стіни й дах, вибиті вікна та покручені металеві конструкції.

Також вказують, де саме відбувся інцидент 19 листопада, — у селі Кумачове під Старобешевим (розташоване за 60 км від можливих позицій ЗСУ в районі Вугледара). Саме тут у клубі зібрали морпіхів із 810 бригади ЗС РФ. Припускають, що удару могли завдати ракетами з РСЗВ HIMARS.

Відстань від Кумачового до лінії фронту на Донбасі Фото: DeepState

Також російські військкори опублікували інформацію про російську акторку, яку ракети застали в клубі на території України. Скриншоти із забороненої соцмережі "Вконтакте" показують, що вона була танцюристкою та працювала в театрі-студії "Леге-Артис" (Москва). Восени 2023 року жінка поїхала на окуповані території України, щоб влаштувати свято російським загарбникам.

Зранку 21 листопада про удар по окупантах повідомив командир роти аеророзвідки "Мадяр", — про це написав Фокус. Боєць наголосив, що це — удар-відплата за загиблих бійців 128 бригади, які загинули в День артилерії на Запорізькому відтинку фронту.

Про трагедію з бійцями 128 бригади ЗСУ стало відомо на початку листопада. У ЗМІ розповіли, що внаслідок російського удару загинуло близько 20 українських бійців, яких зібрали на нагородження. Правоохоронці почали кримінальне провадження, щоб з'ясувати, хто відповідальний за подію.

Нагадуємо, раніше бійці ЗСУ показували інші приклади влучання по далеких позиціях ЗС РФ. Наприклад, 10 листопада в мережі опублікували кадри удару по колоні на Херсонщині. 19 листопада — дістали до комплексу РЕБ, який був розташований за 60 км від правого берега Дніпра.