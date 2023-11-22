Північна Македонія таємно підготувала першу групу українських військових

За даними міністра оборони Північної Македонії, інформація про те, який саме вишкіл пройшли солдати і скільки було учасників, залишиться в таємниці з метою забезпечення безпеки.

Північна Македонія успішно завершила підготовку першої групи українських військовослужбовців. Інформація про навчання була довгий час залишена в секреті з метою забезпечення безпеки. Про це повідомила міністр оборони Слов'янка Петровська в інтерв'ю національному телеканалу "Македонське телебачення", передає Balkan Insight.

Міністр зазначив, що навчання проводилися на території, що належить армії Республіки Північна Македонія, за згодою уряду, який ухвалив відповідне рішення.

Петровська не повідомила, яку саме підготовку пройшли солдати, або скільки солдатів пройшли чи пройдуть через цей процес.

Цей етап підготовки робить Північну Македонію другою після Румунії балканською країною, яка надала бази на своїй території для тренування українських солдатів.

Що відомо про навчальний центр для українських пілотів у Румунії

13 листопада стало відомо, що на військово-повітряній базі Фетешті в Румунії відкривається Європейський навчальний центр. Німецьке видання DW повідомило, що українські пілоти починають навчання на винищувачах F-16 у цьому центрі. Повідомлялося, що навчання в центрі, розташованому за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватиме близько шести місяців.

Раніше, 7 листопада, повідомлялося, що перша партія винищувачів F-16 з Нідерландів прибула до Румунії з метою навчання українських пілотів. У найближчому майбутньому планується відкриття навчального центру, де проводитимуться тренування льотчиків.

Нагадаємо, 30 жовтня Юрій Ігнат заявляв, що Україні потрібно 150 літаків F-16 і Gripen, щоб "закрити" повітряний простір. Літаки надійдуть на озброєння не раніше весни 2024 року.