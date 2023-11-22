Посилення української ППО: Остін оголосив про створення нової коаліції союзників

Глава Пентагону зазначив, що нова коаліція, яку очолюють Німеччина та Франція, розгляне варіанти посилення протиповітряної оборони України напередодні зими.

Міністр оборони США Ллойд Остін на 17-му засіданні Контактної групи "Рамштайн" анонсував створення нової коаліції західних союзників, яка має на меті посилення протиповітряної оборони України. Про це 22 листопада повідомила пресслужба Пентагону.

За словами глави американського оборонного відомства, Україна зустріне ще одну зиму, перебуваючи у стані війни, тож західні партнери розглянуть посилення засобів ППО наземного базування. Остін зазначив, що розраховує на спільну роботу в цьому напрямку, за прикладом уже створених танкової та авіаційної коаліцій.

"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з визначення керівників та учасників кожної з наших "коаліцій можливостей". Ми вже організували коаліції зі створення військово-повітряних сил України та її інформаційно-технологічного потенціалу. І сьогодні ми обговоримо прогрес, досягнутий з часу нашої останньої зустрічі у створенні нової коаліції щодо наземної ППО", — заявив Остін.

Глава Пентагону високо оцінив лідерство Німеччини та Франції в організації "цієї важливої ініціативи" — представники цих держав уже провели перші консультації з цього питання минулого тижня.

"І ми збираємо ресурси всієї Контактної групи для підтримки цих зусиль. Тому я з нетерпінням чекаю на оновлення від наших нинішніх коаліцій щодо потенціалу, а також про плани створення нових", — підкреслив Остін.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін розпочав засідання "Рамштайн" зі слів про мир без президента РФ Володимира Путіна. За його словами, західні країни не бажають жити у світі, де такі, як Путін, можуть безкарно вдиратися до своїх сусідів.