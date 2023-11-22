Україна отримає від Болгарії 100 БТР: що про них говорять фахівці

Вперше Болгарія здійснить передавання броньованої техніки Україні без посередників. Хоча, фахівці зазначають, що такі старі зразки БТР матимуть "як мінімум один недолік".

Парламент Болгарії офіційно передасть Україні 100 списаних Міноборони країни бронетранспортерів, які ніколи не використовували. Про це повідомляє телеканал Novs із посиланням на парламент Болгарії.

Національні збори Болгарії ухвалили міжурядову угоду з Україною про "безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки", що означає передавання на потреби ЗСУ 100 старих бронетранспортерів разом з озброєнням і запчастинами.

Вперше від початку великої війни України проти РФ країна офіційно напряму передає важку техніку.

Угоду про передавання БТР Україна та Болгарія уклали ще у липні 2023 року, проте, оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва країн, болгарський парламент повинен був її ратифікувати. Відтак, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Болгарія офіційно передасть 100 бронетранспортерів радянського зразка.

За угоду про надання техніки віддали свої голоси 152 депутати. Проти виступила соціалістична та проросійська партія "Відродження".

Коли саме бронетранспортери надійдуть до України, поки не повідомляють. Водночас раніше країна повідомляла, що через застосування угоди до ратифікації БТР почали надсилати у вересні-жовтні 2023 року.

Що відомо про бронетранспортери

Як повідомляли фахівці військового порталу Defense Express, у цих БТР від Болгарії може бути "як мінімум один недолік".

"На таких БТР (а ймовірно, йдеться про БТР-60 — ред.) стоять два бензинові двигуни ГАЗ-40П, кожен з яких має потужність лише 90 к.с. Не кажучи уже про те, що після настільки довготривалого зберігання ці болгарські БТР-60 може бути проблемно повернути у стрій", — кажуть фахівці.

Відомо, що радянський бронетранспортер — це бойова колісна плаваюча бронемашина для транспортування особового складу мотострілельних підрозділів та їх вогневої підтримки, зокрема, і в умовах застосування зброї масового ураження.

Раніше передавання військової техніки з Болгарії відбувалася за посередників. БТР, які отримає Україна, перебували на складі Міноборони Болгарії близько 40 років.

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