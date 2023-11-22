Орбан погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні, — Politico

За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, рішення щодо фінансування України та запровадження додаткових санкцій проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливість припинення всієї допомоги від Євросоюзу для України і висловив намір перешкоджати інтеграції країни до складу Європейського союзу. Про це повідомляє Politico.

У листі, надісланому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, Віктор Орбан зазначає, що будь-які рішення щодо фінансування України, початку переговорів про вступ до Європейського союзу або введення додаткових санкцій проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії". Він пропонує обговорити це питання під час майбутньої зустрічі лідерів у Брюсселі, запланованої на середину грудня.

"Європейська рада має проаналізувати реалізацію та ефективність нашої нинішньої політики щодо України, включно з різними програмами допомоги", — пише прем'єр-міністр Угорщини в листі.

Орбан також висловлює питання про те, чому Європа повинна продовжувати надавати підтримку Україні, особливо з огляду на те, що США, які надали Києву значне військове фінансування, можуть зіткнутися з труднощами в забезпеченні подальшої фінансової підтримки через труднощі в питанні майбутнього фінансування.

"Європейська рада має провести відверте і відкрите обговорення здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні", — додав політик.

Нагадаємо, партія Орбана розвісила по Угорщині борди проти Брюсселя. За словами прем'єр-міністра країни, Будапешт "повинен сказати ні нинішній європейській моделі". Рекламні щити з Урсулою фон дер Ляєн присвячені кампанії з виборів до Європарламенту.

У жовтні екс-глава МЗС Литви виступив за виключення Угорщини з ЄС за "підтримку тероризму". Політик розкритикував зустріч прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з лідером Росії Віктором Путіним. Лінас Лінкявічюс підкреслив, що механізми Євросоюзу — "недосконалі", адже такі країни не можна просто "видалити".

Раніше Фокус писав, що президент Угорщини спробувала виправдати відносини з РФ. За словами Каталін Новак, Будапешт розглядає війну в Україні як агресію Путіна і РФ проти суверенної країни. Однак зараз необхідно розробити механізм, щоб Київ і Москва сіли за стіл переговорів.