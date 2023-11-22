Обидві сторони не праві: у Львівській ОВА прокоментували "мобілізаційний" скандал (відео)

За словами коменданта регіону Тараса Греня, одні учасники конфлікту не повинні були перебувати на вулиці після опівночі, а інші повинні були звернутися в поліцію, а не застосовувати силу.

Неправомірні дії зафіксовані як з боку порушників комендантської години, так і з боку людей у військовій формі. У такий спосіб комендант Львівської області Тарас Грень прокоментував "мобілізаційний" скандал у місті, передає NTA 22 листопада.

За його словами, необхідно дивитися на цю ситуацію з обох боків, адже громадяни, які в заборонений час перебували на вулиці, вчинили неправомірні дії. У Львівській області комендантська година діє з 00:00 до 05:00, а ролик був знятий у цей проміжок часу, як зазначається.

"І очевидно, мають місце неправомірні дії осіб у військовій формі, які в той чи інший спосіб провели, як зазначено вами, своєрідну мобілізацію по-львівськи. Ми не володіємо інформацією чи дійсно це була мобілізація і вочевидь станом на сьогоднішній день ще проводяться ті чи інші дії обласним ТЦК щодо встановлення тих чи інших осіб", — заявив Тарас Грень.

Окремо представник Львівської обласної військової адміністрації наголосив, що обидві сторони мали звертатися до працівників правоохоронних органів, а ті вже мали реагувати відповідно до закону. Крім того, звернення до поліції щодо цього питання все ж таки зафіксовані.

Також було порушено питання того, що військовозобов'язані громадяни завжди повинні мати при собі військово-облікові документи, а також ті, що посвідчують особу.

Співробітники ТЦК і СП справді мають право їх перевірити, однак у разі конфліктних ситуацій, каже комендант, необхідно викликати поліцію, а не діяти силою.

"І йдеться не тільки про перевірку документів. Можуть бути й інші порушення вимог закону. Наприклад, неадекватна поведінка, образи. Тоді тим більше, військовослужбовці ТЦК, а це також Збройні сили України, мають звертатися до правоохоронців", — підсумував Тарас Грень.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що у Львові ймовірні працівники ТЦК "упакували" чоловіка та вибили телефон із рук жінки. Жінка намагалася "відбити" свого чоловіка, однак люди у військовій формі її силою утримували. У місцевому ТЦК повідомили, що починають перевірку на причетність львівських співробітників до цього інциденту.