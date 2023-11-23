Мобілізація в Україні: кому можуть вручити повістку вже у грудні (перелік)

Мобілізація в Україні: кому можуть вручити повістку в грудні (повний перелік)

В Україні триває загальна мобілізація, яку продовжили до 14 лютого 2024 року. Тому багато категорій українців надалі отримуватимуть повістки від військкоматів. Про те, як відбуватиметься мобілізація у грудні повідомляє "Апостроф".

Кого мобілізують до війська у грудні

Перш за все, мобілізації підлягають чоловіки від 27 до 60 років із військовим досвідом чи без, які визнані військово-лікарською комісією придатними або обмежено придатними до військової служби.

Також чоловікам віком від 18 до 27 років, які перебувають у запасі чи резерві після строкової служби, навчаються у виші або військовій кафедрі, може надходити запрошення до ТЦК незалежно від їхнього стану здоров'я.

Окрім того повістки також надійдуть військовозобов'язаним від 18 до 60 років, які служать за контрактом. Мобілізувати до війська можуть й чоловіків до 60 років, яких знято з військового обліку. Також це стосується військовозобов'язаних, яких виключили з обліку і які не мають права на відстрочку або не вчинили тяжких злочинів.

У виданні наголошують, що мобілізація не може бути примусовою для чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони не пройшли термінову службу.

Мобілізація жінок: що відомо

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року жінки-медики певних категорій та фармацевти мають бути внесені до військового обліку.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що всі жінки віком від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою або працюють у відповідних сферах, наприклад, лікарі, стоматологи, акушерки, медсестри, фармацевти, наукові працівниці, керівники підрозділів у галузі охорони здоров'я і т.д., мають бути обліковані.

В пресслужбі додають, що постановка на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Це необхідно для узагальнення даних про наявний резерв медичних працівників у країні.

Нагадаємо, юрист Володимир Романчук розповів про законність повісток через повідомлення та мобільний телефон. А також звернув увагу на те, як має бути заповнена повістка, виписана в ТЦК.

Раніше Фокус писав про те, кому обов'язково потрібно з'явитися до ТЦК без повістки. Військовозобов'язані мають повідомити про вступ до навчального закладу, зміну місця проживання або про інші обставини, які мають істотний вплив на мобілізацію.