Путін зайняв ще більш антиізраїльську позицію і намагається підірвати підтримку України, — ISW

За словами аналітиків, голова Кремля намагається використати близькосхідний конфлікт у своїх цілях, підтримуючи водночас інтереси Ірану.

У своєму відеозверненні під час саміту G20 російський президент Володимир Путін озвучив ще більш антиізраїльську позицію і спробував показати те, що він вважає лицемірним засудження російського вторгнення в Україну з боку Заходу. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 22 листопада.

За словами Путіна, учасники саміту G20, які заявляють, що їх шокує війна в Україні, що триває, нібито мають бути шоковані "кривавим" Євромайданом 2014 року. Він повторив звичний кремлівський наратив про нібито розв'язану Україною війну на Донбасі. І спробував пов'язати події в Україні зі "знищенням цивільного населення в Палестині, в секторі Газа", що все ж таки стало відступом від колишніх формулювань, які здебільшого містили заклики до миру і врегулювання війни між Ізраїлем і ХАМАС, через яку Захід нібито зменшить підтримку України.

Заяви Путіна 22 листопада щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС — ще одна спроба використати близькосхідний конфлікт, щоб підірвати підтримку України з боку Заходу. Це також сигнал підтримки іранських інтересів у регіоні.

Нагадаємо, що в Кремлі занепокоєні тим, якою буде підтримка президента РФ у 2024 році. За словами аналітиків, російське керівництво може бути стурбоване рівнем підтримки Путіна серед безпосередніх учасників війни проти України, але головна загроза — родичі мобілізованих.

Також повідомлялося, що Путін не поспішає оголошувати загальну мобілізацію, тому що пам'ятає історію війни в Афганістані, коли, за словами журналістів, домогтися виведення військ багато в чому вдалося завдяки діяльності солдатських матерів.