"Є багато умов": президент Чехії назвав строки, коли РФ зможе відновити боєздатність

Чеський лідер підкреслив, що за будь-яких умов не лише Чехія сприймає Росію як реальну загрозу номер один в Європі, але й всі країни НАТО.

Росія може відновити свою боєздатність за 5-7 років, але це залежатиме від результатів її війни в Україні. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел на пресконференції у Празі 22 листопада, передає "Укрінформ".

"Згідно з сучасними розрахунками, Росія потребуватиме мінімально 5-7 років на відновлення своєї боєздатності. З іншого боку, в цих розрахунках є багато умов, які можуть змінити ситуацію. Багато чого залежатиме від того, яким буде результат війни, як з неї вийде Україна, як Росія", — сказав ексгенерал НАТО, президент Чехії Петр Павел.

Він зазначив, що Чехія сприймає Росію, як загрозу номер один в Європі, зокрема, так сприймають її і країни-члени НАТО. Через це, наголосив Павел, всі європейські армії готуються до можливості "конфлікту високої інтенсивності", оскільки після війни в Україні цього не можна виключати.

"Всі ми в НАТО сприймаємо цю ситуацію як серйозну, хоча й, однозначно, не хочемо", — сказав чеський лідер.

Він зазначив, що підтримка України є важливою для безпеки країн Європи, а РФ має відповісти за свої злочини в Україні та завдану шкоду. За його словами, Прага, Варшава, Братислава та Будапешт бачать ситуацію в Україні реалістично і усвідомлюють низьку проблем.

"Те, що деякі країни більше акцентують на військовій допомозі, інші – на фінансовій або гуманітарній, є добрим, адже з цих компонентів потім складається повна картина, повний пазл підтримки, яку Україна потребує", — вважає чеський лідер.

Нагадаємо, що 21 листопада очільник Чехії Петр Павел заявив, що постачання зброї Києву гальмується, тож є "великий ризик" втоми від війни.

Раніше повідомлялося, що Чехія продовжила програму навчання бійців ЗСУ. Українських бійців навчатимуть інструктори зі збройних сил країн-членів НАТО.