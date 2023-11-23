У Дрогобичі військовий повалив на землю цивільного чоловіка: що сталося (відео)

Чоловік у військовій формі та невідомий у цивільному влаштували бійку просто посеред вулиці. Очевидець припустив, що зняв черговий мобілізаційний скандал, але як з’ясувалось, це не так.

У Дрогобичі сталася бійка між військовими та невідомим. 22 листопада відповідними кадрами з місця інциденту поділилось місцеве медіа "Дрогобич LIVE".

"А це вже ТЦК в Дрогобичі. Когось воно мені нагадує. Може, досить робити це так?", — зазначив автор відео.

На кадрах видно, як поблизу продуктового магазину відбувається бійка між чоловіком у формі та чоловіком у цивільному. В результаті, ймовірно, військовий з невідомим падають на землю та продовжують боротися вже там.

Варто зазначити, що з відео незрозуміло, хто на кого напав. Ще двоє чоловіків у формі тримаються осторонь та підходять ближче лише після падіння їхнього, ймовірно, побратима на землю.

У іншому місцевому медіа "Дрогобич City" проінформували, що чоловік у цивільному був нетверезим та сам підійшов до військових. Зазначається, що він "неадекватно поводився".

На момент публікації матеріалу інцидент не прокоментували ані в Дрогобицькому районному ТЦК, ані у Львівському обласному.

Нагадаємо, 21 листопада у Львові сталася сутичка між працівниками ТЦК та цивільними людьми. Як повідомляли у регіональному ЗМІ, військові силою заштовхували в автобус чоловіка та вибили телефон з рук жінки. У військкоматі після розголосу інциденту заявили, що стався "конфлікт" і буде проведена перевірка.

Пізніше ситуацію прокоментував комендант Львівської області Тарас Грень. З його слів, невідомо, чи відбувається на відео "мобілізація по-львівськи", але неправі були обидві сторони.