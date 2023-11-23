У Південній Кореї розробили новий гідролокатор для субмарин: у чому його перевага

Розробка нового гідролокатора була зумовлена обмеженістю сонарів із циліндричною решіткою, що мають задню затінену область. Загалом гідролокатор компанії LIG Nex1 покликаний підвищити виживаність субмарин наступного покоління.

Південнокорейська компанія LIG Nex1 завершила роботи зі створення нового гідролокатора для субмарин у рамках програми "Технології сонара з конформною решіткою для підводних човнів". Як повідомили 21 листопада в Naval News, у вересні цього року сонар пройшов комплексну перевірку на відповідність заданим характеристикам і ефективності.

Проєкт зі створення гідролокатора було затверджено як провідне ключове технологічне завдання, організоване Агентством оборонного розвитку (ADD) у 2018 році.

У рамках поставленого завдання було розроблено:

зразок для верифікації технології обробки сигналів першого прототипу;

зразок для верифікації датчика з конформною решіткою та сигнальної мережі датчика другого прототипу.

Після чого було проведено верифікацію технології шляхом з'єднання та інтеграції дослідних зразків першого і другого прототипів.

"У результаті при з'єднанні мережі сенсорних сигналів кількість сигналів акустичних датчиків між прототипами значно збільшилася порівняно з наявними гідролокаторами з циліндричною решіткою", — йдеться в повідомленні.

Розробка нового сонара була зумовлена тим, що наявні гідролокатори з циліндричною решіткою вимагають додаткового маневрування для визначення точного місця розташування цілі та займають багато часу. Тому потрібна була нова технологія гідролокатора, що дає змогу мінімізувати задню затінену область, оскільки ці обмеження виникають через структуру розміщення датчиків.

Цей гідролокатор від LIG Nex1 покликаний підвищити виживаність субмарин наступного покоління, а також забезпечити тактичну перевагу завдяки ранньому виявленню кораблів і підводних човнів супротивника шляхом розроблення низькочастотних широкосмугових великокаліберних конформних решіток.

При цьому оглядачі уточнили, що нову технологію гідролокатора з конформною решіткою буде застосовано під час створення підводного човна KSS-III Batch-II.

Нагадаємо, російські суднобудівники мають намір збільшити кількість субмарин класу "Ясень" до 12, почавши будівництво ще трьох човнів. У зв'язку з цим західні експерти з'ясовували, навіщо Росія витрачає мільярди на посилення свого підводного флоту.