Ще п'ять субмарин "Ясень-М": навіщо РФ витрачає мільярди на підводний флот, коли воює на суші

Експерти зазначили, що заявлені Москвою величезні кошти на створення підводних човнів контрастують з можливістю створювати високотехнологічну зброю на тлі війни в Україні та міжнародних санкцій.

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З державних ЗМІ РФ 19 листопада стало відомо про плани суднобудівної компанії "Севмаш" закласти атомний підводний човен (АПЧ) проєкту 885М "Ясень-М" К-564 "Архангельськ" у другій половині листопада. Крім того, Росія планує збільшити кількість субмарин класу "Ясень" до 12, почавши будівництво ще трьох човнів. Оглядачі Bulgarian Military у зв'язку з цим спробували відповісти на запитання, навіщо Росії вкладати величезні кошти в підводний флот на тлі триваючої сухопутної війни в Україні.

Насамперед було скасовано, що попри непідтверджені дані про намір закласти ще три підводні човни класу "Ясень", такі плани країни-агресора свідчать про її військовий бюджет. За прогнозами, у 2023 році він перевищить 5,6 трлн рублів, що приблизно відповідає 62 млрд доларів.

Що стосується субмарин проєкту 885М, то на папері їхні технічні характеристики виглядають вражаючими. Так, водотоннажність цих АПЛ становить до 8600 т на поверхні та до 13 000 т під водою. Їхній діаметр сягає приблизно 13 м, а довжина становить 130 м. На поверхні вони можуть розвивати швидкість до 16 вузлів (до 30 км/год), під водою — до 31 вузла (до 58 км/год), зберігаючи автономність до 100 діб.

За екіпажу в 64 особи кожен підводний човен має значне озброєння: 10 торпедних апаратів, що вміщають 30 торпед, і 8 пускових осередків, у кожному з яких можуть розміщуватися 4 ракети "Оникс" або 5 ракет "Калибр". Таким чином, кожен підводний човен може нести до 32 ракет "Оникс" або до 40 ракет "Калибр".

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Водночас вартість цих підводних човнів є предметом дискусій. Передбачається, що вартість кожної АПЛ становитиме від 41 млрд рублів (455 млн доларів).

"Інтригує той факт, що Росія, попри ведення сухопутних воєн, продовжує витрачатися на свій флот — галузь, як відомо, ресурсоємну", — пишуть автори матеріалу.

Експерти зазначають, що вкладання Москвою таких величезних ресурсів у створення субмарин, контрастує з тим, що вона може інвестувати у створення високотехнологічного озброєння в умовах триваючого конфлікту в Україні та численних міжнародних економічних санкцій.

Але відповідь, можливо, криється в тому, що кажучи про споруджувані підводні човни "Ясень-М", Росія навмисне "роздуває" свій оборонний бюджет — це може створити хибне уявлення про реальні її витрати на оборону.

Раніше Фокус опублікував переклад статті Емми Солсбері про кризу американської промислової бази для створення субмарин. У ній йшлося про те, що після розпаду Радянського Союзу у США відпала потреба в наявності потужних корабелень, і це призвело до нестачі робочих рук.