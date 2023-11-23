Батько двох дітей, хворий на панкреатит, хотів уникнути мобілізації: як його покарали

Чоловік отримав повістку та був визнаний придатним до служби, але у призначений час для відправлення у частину не з’явився. Пізніше він пояснив, що не був згоден з висновком медиків.

В Україні засудили чоловіка, який намагався ухилитися від мобілізації через свій стан здоров’я. Про це відомо з вироку Тернопільського міськрайонного суду від 15 листопада.

Уродженець міста Бучач є військовозобов’язаним, був визнаний ВЛК придатним до служби та не мав права на відстрочку. 11 листопада минулого року він отримав повістку і 20 листопада мав з’явитись у встановленому ТЦК місці, але військові на нього так і не дочекались.

На судовому засіданні українець визнав свою вину лише частково. Він заявив, що не зміг прийти через свій стан здоров’я. Підсудний пояснив, що у нього періодично стаються приступи панкреатиту, і тоді він саме переживав чергове загострення проблем з жовчним міхуром.

На підтвердження своїх слів чоловік надав результати УЗД та інші медичні довідки. Він розповів, що не оскаржував рішення ВЛК, але вважає себе обмежено придатним до служби через проблеми зі здоров’ям. У вироку зазначено, що він потребує операції, але не має на неї грошей.

Окрім того, українець заявив, що утримує двох дітей. Як з’ясувалось, вони обоє — повнолітні, але син проживає разом з батьком.

Підсудний щиро розкаявся, але уникнути покарання йому це не допомогло. Його визнали винним та засудили до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, в Україні судитимуть чоловіка, який втік з військової частини та закликав себе зловити. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

16 листопада у Сумах розглянули позов до президента Володимира Зеленського та ще цілої низки установ. Чоловік вимагає створити замість України державу "Священна Русь" та заборонити їсти сало.