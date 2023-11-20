В Україні судитимуть військового, який втік з частини та закликав себе зловити (відео)

За інформацією слідства, невдовзі від початку служби чоловік втік з військової частини та переховувався у Харкові. За скоєне йому загрожує до 10-ти років ув'язнення.

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В Україні судитимуть військового, який втік з військової частини та закликав правоохоронців себе зловити. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією слідства, чоловік вступив до війська за мобілізацією. Службу дезертир проходив в одній із військових частин у Полтаві, однак невдовзі він втік до Харкова, де переховувався.

Зазначається, що чоловік публікував відео, у яких зухвало просив працівників Державного бюро розслідувань себе знайти. Одне із таких відео опублікували у ДБР.

На відео видно, як чоловік їде в автомобілі та розповідає, що перебуває у Харкові. Також він зухвало звертався до правоохоронців із закликом зловити його.

"За що ви гроші отримуєте, працюємо, ловимо мене. Давайте, не сидимо на халяву, на грошах казенної держави", — говорив чоловік.

Правоохоронці зловили військовослужбовця та затримали наприкінці вересня. Наразі він перебуває під вартою, а обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду. За самовільне залишення військової частини йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, що бійцю-утікачу продовжили тримання під вартою ще на два місяці. Тоді слідчий суддя по справі Лариса Гольник заявляла, що обраний запобіжний захід не передбачає права внесення застави.

Також 15 червня в Івано-Франківську засудили чоловіка, який втік з військової частини. Йому призначили чотири роки ув’язнення. Зокрема, під час судового засідання чоловік визнав свою вину та розкаявся.