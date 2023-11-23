Новий вертоліт MH-139A Gray Wolf готовий піти в серію: на що здатна машина (фото)

"Сірий вовк" від компанії Boeing покликаний замінити застарілий UH-1N Huey і повинен буде забезпечувати прикриття сухопутних об'єктів AFGSC, а також захищати міжконтинентальні балістичні ракети на території США.

У жовтні поточного року компанія Boeing передала ВПС США останній випробувальний прототип гелікоптера MH-139A Grey Wolf, завершивши етап досліджень, розробок, випробувань і оцінки. У 2024 році компанія планує запустити серійне виробництво цієї машини. Про це 20 листопада повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що MH-139A Grey Wolf покликаний замінити застарілий UH-1N Huey, виконуючи такі функції, як патрулювання з метою захисту сухопутних об'єктів AFGSC, зокрема захист міжконтинентальних балістичних ракет на території США, а також перевезення VIP-персон і співробітників служб безпеки. Цей перехід означає удосконалення парку ВПС, що забезпечує більш ефективне та адаптоване вирішення завдань національної безпеки.

Процес складання MH-139A Grey Wolf

Директор програми "MH-139" Азім Хан заявив, що гелікоптер сприятиме істотному поліпшенню можливостей ВПС у сфері національної безпеки. Американські повітряні сили мають отримати в найближчій перспективі 13 таких машин.

"Це важливий крок у бік введення гелікоптера в експлуатацію. З постачанням останнього випробувального зразка ми вступаємо в захопливу фазу виробництва", — заявив він.

Особливості MH-139A

Вертоліт створено на відомій платформі багатоцільового вертольота AW139, який свого часу показав високі технічні та експлуатаційні характеристики.

Grey Wolf — цей багатоцільовий гелікоптер має кабіну для розміщення до 15 осіб, розроблену для підтримки сил, що захищають міжконтинентальні балістичні ракети. У машині передбачено кілька точок для встановлення озброєння.

Випробування MH-139A

Він також має вдосконалені прилади порівняно з попередником, а його двигуни розроблені для зниження інфрачервоної помітності від ІЧ-виявлення та ракет.

Розробники стверджують, що MH-139A перевершує гелікоптери UH-1N за низкою льотних характеристик, завдяки чому спрощується патрулювання територій.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що Boeing розраховує передати Повітряним силам США третій і четвертий винищувачі F-15EX Strike Eagle II. Американському виробнику вдається наздоганяти план виробництва винищувачів в останній модифікації, незважаючи на затримку в 4 місяці.