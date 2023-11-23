КНДР має намір розгорнути додаткові сили на кордоні з Півднем: у чому причина ескалації

Влада Південної Кореї заявила, що має намір негайно посилити спостереження на укріпленому кордоні з КНДР після того, як Пхеньян запустив на орбіту супутник-шпигун.

Південна Корея призупинила дію частини військової угоди між двома Кореями від 2018 року на знак протесту проти запуску КНДР супутника-шпигуна. У відповідь Пхеньян заявив, що відновить усі військові заходи, призупинені відповідно до угоди з Південною Кореєю, яку було розроблено для зниження напруженості на спільному кордоні. Про це повідомили 23 листопада в Міноборони КНДР.

У середу, 22 листопада, Південна Корея призупинила дію частини міжкорейської угоди у відповідь на запуск супутника-шпигуна. У Сеулі заявили, що мають намір негайно посилити спостереження на укріпленому кордоні з Північною Кореєю. У відповідь Пхеньян пригрозив розгорнути додаткові сили на кордонах із південним сусідом.

"Відтепер наша армія ніколи не буде зв'язана військовою угодою між Північчю і Півднем від 19 вересня. Ми відмовимося від заходів, вжитих для зниження напруженості у військовій сфері у всіх просторах: на суходолі, на морі та в повітрі, а також розгорнемо потужніші збройні сили та військову техніку нового типу в регіоні вздовж військово-демаркаційної лінії", — йдеться в тексті повідомлення північнокорейського агентства ЦТАК.

Як зазначили журналісти агентства Reuters, запуск супутника 21 листопада став третьою подібною спробою КНДР цього року після двох невдач і відбувся після поїздки північнокорейського лідера Кім Чен Ина в Росію, під час якої президент РФ Володимир Путін пообіцяв допомогти Пхеньяну в космічній сфері.

Реакція США та Росії

Представник Державного департаменту США заявив, що рішення Південної Кореї призупинити дію частини Угоди про заборону ядерної зброї було "розсудливою і стриманою відповіддю", пославшись на недотримання Північною Кореєю умов договору.

"Призупинення КНДР норм угоди відновить діяльність зі спостереження та розвідки вздовж військово-демаркаційної лінії, що поліпшить здатність Республіки Корея відстежувати загрози з боку КНДР", — сказав американський чиновник.

Зі свого боку МЗС Росії заявило, що припинення Сеулом військового договору з Пхеньяном загрожує ескалацією ситуації.

"КНДР здійснила завчасно анонсований запуск супутника. Усе це, ми бачимо, викликало болючу реакцію Сеула, Токіо, Вашингтона. Як так званий захід у відповідь уряд Республіки Корея ухвалив рішення частково призупинити дію Міжкорейської військової угоди 2018 року", — сказала російська дипломатка Марія Захарова.

За її словами, такі двосторонні кроки загрожують "переростанням у великомасштабний конфлікт", а напруженість на Корейському півострові нібито є наслідком "агресивної військової активності США та їхніх союзників".

Нагадаємо, за даними північнокорейського новинного агентства ЦТАК, у КНДР розробили й успішно провели наземні випробування "надпотужного твердопаливного реактивного двигуна" для нової балістичної ракети середньої дальності. Ці випробування відбулися в рамках модернізації ракетних військ Північної Кореї.