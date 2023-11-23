"Хочуть заморозити дітей": росіяни проговорились, як провокуватимуть "Майдан-3" (відео)

Російський "експерт" Михайло Ходарьонок заявив, що початок революції не був би пов’язаний з операціями спецслужб. З його слів, достатньо позбавити українців світла, води і каналізації.

Росіяни відкрито планують на своєму телебаченні, як можна спровокувати революцію в Україні. Відповідним відео 23 листопада поділився у соцмережах український журналіст Денис Казанський.

Російські пропагандисти закликали свою армію бити по цивільній інфраструктурі України.

"Якщо Майдан розпочнеться, то не через хитрі витівки російських спецслужб. (…) Що означають удари по об'єктах критичної інфраструктури? Якщо зникає електрика, що зникає після цього? Зникає вода, потім тепло, зупиняється каналізація. І не треба навіть морозів − 30°C, достатньо і − 8-10°C, щоб максимально ускладнити життя цивільного населення України", — заявив російський експерт Михайло Ходарьонок.

Казанський наголосив, що росіяни навіть не соромляться так відкрито озвучувати свої плани. Їхній "експерт" у прямому ефірі каже, що мета РФ — створити нестерпні історії для мирних українців.

"Публічне планування геноциду у прямому ефірі. Проти ЗСУ армія РФ безсила, тому знову хочуть заморозити дітей та пенсіонерів", — додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у Росії є план "Майдан-3". Його ціль — змістити владу в Україні.

Російська журналістка Маргарита Симоньян стверджувала, що ЗСУ вбили "багато дітей", і про це нібито всі знають.