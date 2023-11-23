"Мангали" на бронетехніці: експерти пояснили, чи є альтернатива для сучасного поля бою

Козирки на баштах першими почали встановлювати російські війська, але зараз їх можна побачити і на ізраїльських Merkava, британських Challenger 2 в ЗСУ та інших країнах. Причина тому – засилля безпілотників.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на російські танки встановлювали козирки, які прозвали "мангалами". Якщо на початку такі дії викликали насмішки, то зараз виникла потреба в захисті від дронів-камікадзе. Портал Defence 24 проаналізував, чи є альтернатива "козиркам" на баштах.

"Мангал" на башті у РФ називають "захисні решітки". Автори зазначають, що загалом протикумулятивні решітки покликані для того, щоб пошкодити кумулятивний заряд таким чином, щоб не відбулася детонація снаряда або відбувалася неправильно. Таким чином кумулятивний струмінь буде сформований неправильно, що збільшує шансі на виживання бронетехніки.

БТР Stryker з протикумулятивною решіткою Фото: US Army

Для такого типу захисту є певні обмеження:

має бути відстань від решіток до самої техніки;

ефективність залежить від того, куди влучить снаряд, і під яким кутом;

протикумулятивна броня ефективна лише проти відносно невеликих снарядів, наприклад, з РПГ;

неефективні проти танкових боєприпасів та ПТРК.

ПТРК по типу Javelin чи Spike атакують ціль у верхній проєкції. "Мангали" не зможуть захистити від зарядів таких протитанкових ракет. Вони мають електрооптичний і ударний підривник, за яким йде кумулятивна боєголовка, яка називається прекурсором. І вже після всього цього йде основна бойова частина. Відтак ПТРК зможе уразити танк.

РПГ проти кумулятивної решітки

Потім у РФ почали ставити на козирки динамічний захист, проте і вони не мають повного захисту від ПТРК з тандемною кумулятивною боєголовкою. Відтак основна мета для козирків буде захист від скидів та дронів-камікадзе.

Такі ж козирки почали встановлювати на танки в Ізраїлі. Merkava 3 має не таку захищену башту, як 4. Башта Merkava 4 має композитне бронювання, товщина може сягати 200-300 мм. Відтак ізраїльський танк має найзахищенішу башту, особливо від різних типів кумулятивних боєприпасів. В Ізраїлі козирки такого типу не отримали широкого розповсюдження.

В репортажі зображені танки Merkava 3 з козирком

Автори резюмують, що в довгостроковій перспективі найкращим рішенням буде система активного захисту та інші системи для захисту від баражуючих боєприпасів. Проте наразі іншого рішення для захисту від БПЛА нема.

Нагадаємо, 28 жовтня в мережі показали російський БМПТ "Термінатор" з "мангалом" над бойовим модулем.

23 жовтня ЗМІ показали, що на індійських танках Т-90 почали встановлювати "мангали" через досвід ЗС РФ.