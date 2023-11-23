Ухилянтів відправляли "на заробітки" в ЄС: в Одесі викрили дві схеми виїзду з України (фото)

Два підприємці вигадали, як можна переправляти за кордон військовозобов'язаних. Така "послуга" коштувала до 8 тисяч доларів.

В Одесі викрили директора кадрової агенції, який допомагав ухилянтам тікати в Євросоюз. Про це 23 листопада повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Фірма, якою керував чоловік, спеціалізується на працевлаштуванні українців за кордон. Начальник підшукував чоловіків, яким загрожує мобілізація, та пропонував їм виїзд за кордон — "на заробітки".

"Для нелегального перетину кордону фігурант продавав своїм клієнтам фіктивні довідки про інвалідність та "списання" з військового обліку", — розповіли у відомстві.

Фото з затримання, проведеного СБУ Фото: Пресслужба СБУ

Окрім того, "кадровик" пропонував ухилянтам і іншу схему виїзду — у кабінах фур. У цьому йому допомагав знайомий, який керував компанією-перевізником.

"Вартість таких "послуг" становила до 8 тисяч американських доларів. Сума залежала від способу і терміновості втечі за кордон", — зазначили у СБУ.

Фото з затримання, проведеного СБУ Фото: Пресслужба СБУ

Організатора схем спіймали "на гарячому", коли він саме отримував "оплату" за виїзд військовозобов’язаного з України. Його спільника також затримали.

Обом керівникам фірм повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Тепер їм загрожує ув’язнення на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Фото з затримання, проведеного СБУ Фото: Пресслужба СБУ

"Перевіряється інформація про можливу причетність до "схеми" інших посадовців", — додали у спецслужбі.

Нагадаємо, в Україні засудили чоловіка, який не з’явився за повісткою для відправлення у військову частину. На суді він заявив, що не згоден з висновком ВЛК.

У Дрогобичі зафільмували бійку між військовим та невідомим. Чоловіки боролися перед продуктовим магазином, а потім разом впали на землю. Як з’ясувалось, інцидент не пов’язаний з роботою ТЦК.