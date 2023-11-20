Схиляли чоловіків до втечі: на Буковині викрили "банду", яка заробляла на ухилянтах (фото)

За даними правоохоронців, підозрювані самостійно шукали військовозобов'язаних громадян, які були зацікавлені в ухиленні від мобілізації. Затримані гарантували клієнтам надійність маршрутів і захист від правосуддя у разі викриття.

Related video

Служба безпеки і Національна поліція затримали у Чернівецькій області злочинне угруповання, яке створило канал незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку. Про це 20 листопада повідомила СБУ на власному сайті.

Як зазначає Служба безпеки, за гроші фігуранти заздалегідь підготовленими "лісовими стежками" проводили ухилянтів до сусідньої європейської країни. Потенційних призовників члени злочинного угруповання підшукували через власні зв’язки. При цьому, аби схилити військовозобов’язаних до незаконного перетину державного кордону, підозрювані "гарантували" їм надійність маршрутів і захист від правосуддя у разі затримання.

Фото СБУ Фото СБУ Фото СБУ

"За наявними даними, учасники банди отримували понад 100 тисяч американських доларів "прибутку" на місяць… Вартість "послуг" оцінювали від 3 до 5 тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду. У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх "супровід" до сусідньої країни", — уточнили у Службі безпеки.

Під час операції було затримано організатора банди, 44-річного мешканця Буковини, та його чотирьох поплічників, серед яких були особи з кримінальним минулим.

"Так, наприклад, один із учасників банди раніше неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів", — зауважують силовики.

Важливо

Пастор з Кривого Рогу робив ухилянтів "дияконами" і переправляв за кордон

За адресами проживання та в автомобілях затриманих було проведено 20 обшуків, під час яких вилучено:

мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

великі суми готівки, ймовірно одержаної злочинним шляхом.

"Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу — тримання під вартою", — йдеться в інформації СБУ.

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Важливо

Мобілізація в Україні: 10 найпоширеніших міфів про призов, в які вірять ухилянти

Нагадаємо, що на Одещині жінка вигадала нехитру схему переправлення ухилянтів за кордон. Вона підшукувала жінок з інвалідністю і одружувала їх з чоловіками за 4500 доларів.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті затримали мешканців Сумської та Кіровоградської областей, які на надувних колах хотіли переплисти річку Тису та втекти з України.