Пастор з Кривого Рогу робив ухилянтів "дияконами" і переправляв за кордон

Ухилянти виїздили за кордон під "прикриттям" трьох християнських організацій. Таким чином до Польщі втекти встигли з десяток псевдосвященників.

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На Львівщині Жовківський районний суд виніс вирок пастору, який переправляв чоловіків призовного віку за кордон під виглядом дияконів євангельської церкви. Суд призначив йому 5 років в'язниці, але замінив відбування покарання дворічним іспитовим терміном. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

У вироку вказано, що 31-річний житель Кривого Рогу протягом 2022 – 2023 років організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Польщі. Він надавав документи до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про приналежність ухилянтів до релігійних громад, як священнослужителів та дияконів. Таким чином йому вдалося переправити за кордон щонайменше 10 чоловіків.

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За даними регіональних ЗМІ, йдеться про Петра Кіма, який є пастором 3 різних релігійних організаціях. Ухилянти виїздили за кордон як "диякони" релігійної громади Християнської Церкви Віри Євангельської "Небесний Дар", об’єднання "Дім Хліба" Християнських Євангельських церков у Кривому Розі, релігійної громади Християнської Церкви "Нове покоління" у місті Кам’янка-Дніпровська.

Незаконну діяльність пастора правоохоронці викрили у серпні 2023 року.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю та попросив суд затвердити угоду про визнання винуватості з прокурором.

Нагадаємо, що на Одещині жінка вигадала нехитру схему переправлення ухилянтів за кордон. Вона підшукувала жінок з інвалідністю і одружувала їх з чоловіками за 4500 доларів.

Раніше повідомлялося, що у Львові військкоми насильно "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця. Група представників військкомату з'явилася на робочому місці одного з потенційних мобілізованих і вивела його буквально під руки в невідомому напрямку.