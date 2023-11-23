"Всі армії готуються до конфлікту в Європі": президент Чехії закликав підтримати Україну

Чеський лідер заявив під час зустрічі президентів "Вишеградської четвірки", що європейські армії готуються до можливого збройного протистояння з Росією.

Під час засідання "Вишеградської четвірки" (V4) у Празі очільники Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини домовилися підтримувати Україну у війні проти Росії з усвідомленням того, що всі європейські армії готуються до можливого конфлікту з РФ. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає видання Ceske Noviny.

За словами президента Чехії, не лише його країна, а й НАТО сприймає Росію як загрозу №1 в Європі. Петр Павел наголосив, що необхідно реально підготуватися до такої загрози.

"Усі армії реалістично сприймають цю загрозу, всі армії готуються до можливості конфлікту високої інтенсивності в Європі", — зазначив Павел.

Інші голови держав, які були присутні на саміті "Вишеградської четвірки", а саме польський президент Анджей Дуда, президентка Словаччини Зузана Чапутова та очільниця Угорщини Каталін Новак погодилися з тим, що підтримка України є важливою для безпеки ЄС, на додаток, як сказав Павел, це і "природний людський крок".

"Російська агресія стосується всіх нас, тому підтримка України є важливою для нашої безпеки. Водночас це також природно людський крок", — наголосив він.

За словами Павла, Росія повинна нести відповідальність за втрачені людські життя та шкоду, завдану Україні.

"Ми повинні рішуче продовжувати надавати всебічну підтримку Україні та її громадянам, це в наших інтересах", — додав він.

Що сказали інші члени "Вишеградської четвірки"

За словами президента Польщі Дуди, Україна все ще потребує підтримки. Він також вважає за необхідне мобілізувати союзників для продовження надання допомоги, зокрема, українським біженцям.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловилася за допомогу Україні. Вона наголосила, що підтримка важлива, оскільки інтересом є стабільність і мир у регіоні.

Цікаво, що очільниця Угорщини також доєдналася до позиції колег і заявила, що Росія не повинна виграти війну.

"Ми стоїмо за Україною і намагаємося надати їй максимальну допомогу, щоб вона мала можливість захистити свій народ у війні", — сказала Каталін Новак.

Павел — про потенційну загрозу РФ

За поточними розрахунками, Росії знадобиться не менше п'яти-семи років для відновлення боєздатності, сказав президент Чехії під час відповіді на запитання про потенційну загрозу для Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"З іншого боку, є багато чого, що може змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від того, яким буде результат конфлікту в Україні", — констатував він.

За його словами, НАТО сприймає Росію як найбільшу загрозу в Європі, що означає необхідність готуватися до реального конфлікту.

Водночас, відзначивши спільну позицію глав держав V4 щодо України, президент Чехії заявив про різне сприйняття окремими країнами групи саме теми війни РФ проти України.

Так, він нагадав, що Угорщина і новий словацький уряд Роберта Фіцо відмовляються постачати зброю ЗСУ, тому складається враження, що ці країни мають діаметрально різні думки з іншими партнерами "Четвірки".

Нагадаємо, раніше очільник Чехії Петр Павел заявляв, що постачання зброї Києву гальмується, тож є "великий ризик" втоми від війни у Європі.

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що контрнаступ ЗСУ у війні з Росією розвивається не так, як очікували самі українці, зокрема, через недостатньо масовану та швидку західну підтримку.

9 листопада Чехія продовжила програму навчання бійців ЗСУ. Українських бійців навчатимуть інструктори зі збройних сил країн-членів НАТО.