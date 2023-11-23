Окупанти поділили українців на три категорії: а ЦНС розповіли подробиці

За планом Кремля, всі мешканці тимчасово окупованих територій мали б отримати "червону макулатуру" з 2025 року. Місцеві жителі продовжують спротив російським ініціативам, розповіли в командуванні українського підпілля.

На тимчасово окупованих територіях росіяни поділили місцевих жителів на три категорії. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Росіяни вже потроху змирилися з тим, що українці не хочуть отримувати паспорт РФ", — йдеться у повідомленні.

У командуванні підпілля зазначили, що відповідно до плану Кремля всі мешканці тимчасово окупованих територій повинні були б отримати "червону макулатуру" з 2025 року, проте цивільне населення продовжують спротив ворожим ініціативам.

Категорії місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях

У Центрі національного спротиву розповіли, що окупанти виокремили три категорії місцевих жителів на ТОТ, а саме:

ті, які отримали російські паспорти;

ті, які мають посвідки на проживання (не захотіли отримувати паспорти РФ);

ті, які є "особами без громадянства" (принципово не отримують ні російські паспорти, ні посвідки на проживання).

Натомість окупаційна адміністрація починає агітацію третьої категорії, аби ті отримали посвідки, щоб відзвітувати нібито про успіхи, оскільки ціллю всього дійства є "легалізація окупації" та демонстрація прихильності місцевих до ворожої влади, додали в Центрі.

Нагадаємо, 22 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що на окупованих територіях тимчасово дозволили вивчати українську мову. Для цього батькам потрібно написати відповідну заяву, їх виявилося більше, ніж розраховував ворог.

21 листопада в ЦНС заявили, що в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські військові шукають квартири з опаленням для того, аби поселити особовий склад ЗС РФ. Координатори підпілля наголосили, що вже другий рік поспіль більшість житлового фонду залишається без тепла.