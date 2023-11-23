"Підклали міну": як погіршиться ситуація в РФ через випуск танків і бронежилетів, — експерт (відео)

У росіян є зайві гроші, зростає конкуренція між регіонами, а у майбутньому зросте безробіття, перелічив негативні тенденції у РФ експерт Максим Блант. Причинами цих явищ є мобілізація економіки, яку проводить Кремль.

У РФ наростають інфляційні процеси, причинами яких є збільшення витрат Кремля на війну в Україні. Зокрема, нарощується випуск продукції військового призначення і за це росіяни отримують зарплату. При цьому не працює випуск цивільних товарів. Тобто гроші начебто є, а витратити їх немає на що і з'являється інфляція. Про інфляційні процеси у Росії детальніше розповів економічний оглядач і публіцист Максим Блант в ефірі порталу Freedom.

Блант пояснив, що у РФ використовують принципи радянської економіки, коли кожне підприємство розглядалось як потенційне військове виробництво. Подібний принцип за часів СРСР називався "мобілізаційними потужностями". Але днями, восени 2023 року, один з віцепрем'єрів російського уряду звернувся до губернаторів і натякнув, що їм пора "готувати підприємства у своїх регіонах до розгортання мобілізаційних потужностей".

Підприємства випускають різну продукцію для війни — не лише зброю, наприклад, танки, а й військову амуніцію — форму, "і бронежилети, і каски, і шинелі, і тілогрійки, ватники, чоботи та все інше", вказав Блант. При цьому вони не випускають цивільну продукцію — тобто те, що могли б купити люди, які мають гроші. Наявність цих грошей, які не забезпечені товаром, призводить до зростання інфляції.

"Будь-яке військове виробництво відбувається за рахунок цивільного виробництва та не веде до задоволення платоспроможного попиту. Тобто головне джерело інфляції зараз у Росії, з якою бореться Центральний банк", — пояснив Блант.

На думку експерта, статистика, яка показує начебто зростання російського ВВП, насправді не говорить про те, що росіяни стали жити краще. Окрім, можливо, директорів "Уралвагонзаводу" чи "Ростех", які випускають танки чи БПЛА. Решта ж громадян "платять додатковий інфляційний податок".

До всього, подібна ситуація "вдарить" по Росії після завершення війни, розповів Блант журналістам. Мається на увазі, що після війни виробництво умовних танків зупиниться, росіяни не матимуть роботи і "це дуже сильний ґрунт для соціального вибуху". Крім того, посилюється різниця між різними регіонами — стає гірше у тих, де випускають цивільну продукцію, і стає краще там, де займаються війною.

В цілому, на думку експерта, переведення економіки Росії на військові "рейки" — це "міна уповільненої дії", яка вибухне з часом.

Війна РФ — деталі витрат на зброю та армію

Зазначимо, раніше Фокус писав про нову військову техніку, яку ЗС РФ вже отримали у 2023 році або отримали у майбутньому. Наприклад, розповіли про державне замовлення на випуск п'яти субмарин проєкту "Ясень-М", на які з бюджету Росії мають виділити 2,5% — таку суму Кремль собі цілком може дозволити, попри санкції світового співтовариства.

Крім того, 21 листопада стало відомо про зростання кількості кораблів у складі Військового-морського флоту РФ. Зокрема, у 2023 році у стрій стали шість підводних човнів, носіїв крилатих ракет "Калібр". Також завершено виробництво фрегатів та інших видів кораблів — про це розповів міністр оборони Сергій Шойгу. До всього, росіянин заявив, що РФ у 16 разів збільшила випуск БПЛА для війни з Україною.

Нагадуємо, експерти підрахували кількість дронів-камікадзе, які РФ запустила по Україні протягом десяти осінніх тижнів 2023 року. При цьому на лінії фронту ЗС Росії щодоби запускають по пів сотні дронів, розповіли бійці ЗСУ.