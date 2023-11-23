Недосконалість розвідавіації Росії може призвести до засліплення ЗС РФ, — військовий оглядач

Зараз Москва не має достатніх засобів авіаційної розвідки, щоб забезпечувати свої війська підтримкою в режимі 24/7, а створення нових зразків є непідйомною технічною та технологічною проблемою, вважає Олександр Коваленко.

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Днями розвідка Британії повідомила, що РФ змушена була розконсервувати радянський висотний розвідувальний літак М-55 "Геофізика" для посилення своєї авіаційної розвідувальної компоненти. На такий крок окупанти пішли, бо потенціал їхньої розвідувальної авіації обмежений, а це може призвести до засліплення та оглушення всього угруповання російських окупаційних військ. Таку думку висловив військовий оглядач, аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В радянські часи літак М-55 "Геофізика" міг застосовуватися для додаткового вказівки ОТК "Ока", з дальністю ураження мети до 400 км. Зараз на літак встановлюють контейнер радіотехнічної розвідки УКР-РТ, який дозволяє проводити розвідку та виявляти засоби ППО на глибину в 200-300 км", — повідомив Коваленко.

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Він зауважив, що М-55 "Геофізика", перебуваючи в повітряному просторі Росії, не зможе ефективно розвідувати вглиб території України, а в повітряному просторі тимчасово окупованих територій, змушений буде базуватися або на одному з місцевих аеродромів на СОТ.

"Все це свідчить про недосконалість російської розвідувальної компоненти, яку намагаються вирішити, використовуючи морально та технічно застарілі кошти", — зазначає військовий експерт.

Олександр Коваленко також наголосив, що літаки ДРЛО А-50 РФ зараз проходять інтеграцію з системами ППО С-400 "Тріумф" для підвищення ефективності зенітно-ракетних комплексів у боротьбі з винищувачами F16.

"Виявляється, без підтримки А-50, ЗРС С-400 "Тріумф" на максимальних відстанях, заявлених у її характеристиках, не є ефективним. Привіт Китаю, Туреччини та Індії з придбанням дуже дорогого та дуже дефективного металобрухту", — говорить експерт.

У Росії, каже він, на озброєнні перебувають 9 літаків ДРЛО А-50, один з яких досі ремонтують після того, як його атакували дрони в Білорусі. Так само є інформація про не боєздатність ще декількох А-50 через ремонт і модернізацію.

"Точну кількість боєздатних літаків А-50 на сьогодні складно назвати, але їх точно менше 9 і це змушує росіян виводити з консервації подібність до розвідувальної авіації", — говорить Коваленко.

Він зазначив, що вони залучаються для розвідки в Криму. Під час виконання завдань вони перебувають у повітряному просторі Ростовської області, тимчасово окупованої Луганської, Запорізької областей та над акваторією Азовського моря.

Висновки

На думку Олександра Коваленка, зараз Росія не має достатніх засобів авіаційної розвідки, щоб забезпечувати свої війська підтримкою в режимі 24/7, а створення нових зразків авіації є непідйомною технічною та технологічною проблемою, що й змушує росіян посилювати цю компоненту розконсервацією старих радянських зразків обмеженої функціональності.

"Все йде до того, що в якийсь момент Україна може мати шанс повністю засліпити і оглушити російське угруповання окупаційних військ. Умови для цього є, причому створюють їх у певному сенсі самі РІВ недосконалістю своєї авіації. Залишається відкритим питання можливостей", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що воєнна розвідка України здійснила кіберспецоперацію щодо "Росавіації" і виявила великі проблеми в цій сфері через санкції.

Раніше повідомлялося, що РосіяФ може збільшити кількість бойової авіації, наростивши кількість літаків шляхом побудови нових ескадрилій штурмової авіації вже до кінця 2023 року.