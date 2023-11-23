Прискорили колапс: ГУР провело кібероперацію проти "Росавіації" (фото)

Внаслідок операції українським розвідникам вдалося роздобути багато закритих службових документів. Їхній аналіз свідчить, що сфера цивільної авіації РФ перебуває на межі занепаду.

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Воєнна розвідка України здійснила кіберспецоперацію щодо "Росавіації" і виявила великі проблеми в цій сфері через санкції. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Так, Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало, що внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ ― Федерального агентства повітряного транспорту" ("Росавіація"). Відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації.

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"Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних ― перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період. Їхній аналіз свідчить ― сфера цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу", — повідомляють в ГУР Міноборони.

У документах окупанти часто скаржаться на технічні несправності в літаках, помилки в діях пілотів, кружляння невідомих БпЛА та зіткнення з птахами.

Нагадаємо, що РФ може збільшити кількість бойової авіації. Окупанти можуть наростити кількість літаків шляхом побудови нових ескадрилій штурмової авіації вже до кінця 2023 року.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ мають три плацдарми на лівобережжі Херсонщини, але заважає авіація РФ.