Мобілізація в Україні: у Раді назвали категорії громадян, які можуть втратити відстрочку

За словами нардепа Мар'яни Безуглої, якщо законопроєкт ухвалять, тоді своє право на відстрочку можуть втратити деякі студенти.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої можуть вирушити служити військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років. Деякі з них мають право на відстрочку, але в разі ухвалення одного із законопроєктів це зміниться. Про це написала народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла у Facebook.

За її словами, головні зміни стосуватимуться відстрочки за станом здоров'я, сімейними обставинами та для навчання чи викладання. Деякі з громадян втратять це право.

"Зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку на догляд за особою з інвалідністю I та II групи або такою, що потребує постійного догляду, до членів сім'ї першого ступеня споріднення, та усунення можливості ухилення від призову за мобілізацією шляхом оформлення фіктивного догляду за особами", — ідеться в повідомленні.

Якщо зараз право на відстрочку мають громадяни, які зайняті постійним доглядом за батьками дружини або чоловіка, то в разі ухвалення законопроєкту це право на відстрочку матимуть лише ті, хто доглядає за своїми батьками.

Також військовозобов'язані українці з правом на відстрочку, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи втратять його.

Окремо Мар'яна Безугла зазначила, що коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю I та II групи або особою, яка потребує постійного догляду, зменшено до членів сім'ї першого ступеня споріднення. Туди включені батьки та батьки чоловіка або дружини, діти, діти чоловіка або дружини включно з усиновленими.

Відстрочку також можуть втратити ті чоловіки, які здобувають другу або третю вищу освіту для ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що в Раді назвали терміни ухвалення законопроєкту щодо демобілізації. За словами глави фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, серед головних аспектів нововведення — демобілізація людей з інвалідністю першої та другої групи, демобілізація звільнених із полону і людей з активною фазою онкозахворювання.